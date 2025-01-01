オンボーディングを改善するためのワークスペースナビゲーションビデオの作成
HRチームとトレーナーがAIアバターを使用して新入社員のオンボーディング用の魅力的なナビゲーションビデオを作成できるようにします。
営業リーダーとカスタマーサクセスマネージャーを対象にした45秒のダイナミックな構成ビデオを開発し、新しいソフトウェア機能のアップデートを紹介します。ビジュアルスタイルはテンポが速くエネルギッシュで、鮮やかな画面録画とパンチの効いたナレーションを使用し、HeyGenの字幕/キャプションを有効にして、普遍的な理解と迅速な情報吸収を実現します。
全従業員とトレーナー向けに、一般的な技術的問題に対処し、明確で簡潔な解決策を提供する30秒のシンプルなワークスペースナビゲーションビデオを制作します。ビジュアルスタイルは直接的で役立つもので、ステップバイステップのデモンストレーションを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して迅速に生成されたサポートナレーションで効率的なコンテンツ作成を行います。
クロスファンクショナルチーム向けに、90秒のモダンなビデオをデザインし、新しい内部コラボレーションツールの概要を提供し、ワークスペースナビゲーションビデオの作成における利点を強調します。ビジュアルスタイルは洗練されており、協力的で、ダイナミックなトランジションとアップビートなバックグラウンドミュージックを取り入れ、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して洗練されたプロフェッショナルな美学を実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なワークスペースナビゲーションビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはHRチームとトレーナーがプロフェッショナルなワークスペースナビゲーションビデオやAIトレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。AIアバターとテキストからビデオへのジェネレーターを活用して、新入社員のオンボーディングに効果的なコンテンツを効率的に制作します。
HeyGenはどのようなAIツールをビデオ作成に提供していますか？
HeyGenは高度なAIアバターや強力なAIスポークスパーソンを含む先進的なAIツールを提供しており、テキストを高品質なビデオコンテンツに変換できます。これにより、複雑なビデオ制作がさまざまなニーズに対応可能になります。
営業リーダーやカスタマーサクセスマネージャーはHeyGenを自分たちの特定のニーズに利用できますか？
もちろんです。営業リーダーやカスタマーサクセスマネージャーは、HeyGenを活用してパーソナライズされた構成ビデオや魅力的なナビゲーションビデオを簡単に制作できます。これにより、コミュニケーションが円滑になり、オーディエンスの理解が深まります。
HeyGenはAIトレーニングビデオの作成において多言語をサポートしていますか？
はい、HeyGenは多言語をサポートしており、さまざまなAIトレーニングビデオや新入社員のオンボーディングに効果的なコンテンツをグローバルに作成するのに最適です。また、AIキャプションジェネレーターを含んでおり、異なるオーディエンスに対する広範なアクセスを可能にします。