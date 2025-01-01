AIでワークショップリキャップ動画を簡単に作成

魅力的なワークショップリキャップでエンゲージメントを向上。AIアバターを活用してダイナミックにストーリーを伝えましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
外部フォロワーや潜在顧客を対象に、ブランドの活気を示すための視覚的に魅力的な45秒のイベントリキャップ動画をソーシャルメディアチャンネル向けに作成します。この動画はトレンディでモダンな美学を持ち、画面上のテキストを明確に表示し、HeyGenのAIアバターを使用して重要な瞬間を紹介し、字幕/キャプションを追加して音声なしでもアクセス可能で広範なリーチを確保します。
サンプルプロンプト2
参加者や欠席者の学習を強化するために、プロフェッショナル開発ワークショップの核心的な教訓を詳細に説明する90秒のリキャップ動画を作成します。動画は明確で簡潔なビジュアルスタイルを維持し、プロフェッショナルなボイスオーバーと関連するグラフィックスを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画生成機能と包括的なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連ビジュアルを提供します。
サンプルプロンプト3
最新の業界ワークショップで共有された専門知識を紹介するための洗練された30秒のAI動画をビデオマーケティング目的でデザインし、見込み顧客や業界の仲間をターゲットにします。この簡潔な要約は、洗練されたブランドのビジュアル美学とプロフェッショナルなトーンを体現し、HeyGenのAIアバターを使用して魅力的なプレゼンテーションを行い、さまざまなプラットフォームに最適化するためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ワークショップリキャップ動画の作成方法

AIを使用してワークショップコンテンツを魅力的なハイライトリールに迅速に変換し、ソーシャルメディアでの共有と継続的なオーディエンスエンゲージメントに最適です。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
"スクリプトからのテキスト動画"を活用して、ワークショップのハイライトを簡潔なナarrativeに変換し、"リキャップ動画"を作成します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様な"AIアバター"から選択し、ワークショップリキャップをプレゼンテーションし、プロフェッショナルで魅力的なバーチャルホストを追加します。
3
Step 3
字幕とテキストオーバーレイを追加
ワークショップの重要なポイントを強調するために、"字幕/キャプション"と"テキストオーバーレイ"を追加し、明確さとアクセス性を最大化します。
4
Step 4
AI動画をエクスポートして共有
最終レビュー後、"アスペクト比のリサイズとエクスポート"を利用して、すべてのプラットフォームでシームレスに共有できる洗練された"AI動画"を制作します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教育コンテンツの拡大

ワークショップリキャップ動画を新しいコースモジュールに再利用し、より広いグローバルオーディエンスに効率的にリーチします。

よくある質問

HeyGenはワークショップリキャップ動画の作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenはプロフェッショナルなビデオテンプレートを使用して、魅力的なワークショップリキャップ動画やハイライトリールを簡単に作成できるようにします。リアルなAIアバターと構造化されたスクリプトとストーリーボードプロセスを活用して、イベントのハイライトをダイナミックなAI動画に変換できます。

HeyGenはソーシャルメディアでのビデオマーケティングを強化するためにどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは、ソーシャルメディアプラットフォーム全体で効果的なビデオマーケティングを行うための強力なAI駆動ツールを提供しています。字幕、テキストオーバーレイ、その他のブランディング要素をコンテンツに簡単に追加し、エクスポートして共有する前に最大限のエンゲージメントを確保します。

HeyGen動画内でAIアバターやブランディングをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはAIアバターや全体的なビデオブランディングのための広範なカスタマイズオプションを提供しています。特定のブランドカラーやロゴを使用して動画をパーソナライズし、ビデオエディター内のさまざまなテンプレートやシーンを活用して一貫したブランドアイデンティティを維持できます。

HeyGenを使用して高品質のAI動画をどれくらい早く生成できますか？

HeyGenの効率化されたプロセスにより、スクリプトから迅速にAI動画を生成でき、高品質のコンテンツを効率的に作成できます。直感的なビデオエディターとロイヤリティフリーの音楽などの機能を組み合わせることで、ビデオ制作のワークフローを大幅に加速します。