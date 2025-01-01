AIを使ったワークショップファシリテーションビデオの作成

カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、オンラインワークショップやリモートコラボレーションのためのプロフェッショナルなワークショップファシリテーションビデオを簡単に制作します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
デザインスプリントに取り組むチームのための効果的なワークショップファシリテーションのための重要なステップを示す1分30秒の指導ビデオを開発します。プロジェクトマネージャーやイノベーションリーダーを対象としたこの情報豊かでダイナミックなビデオは、スクリプトからのテキストをビデオに変換し、スプリントの各フェーズを明確で簡潔な音声で説明するためにカスタマイズ可能なシーンを利用します。
サンプルプロンプト2
バーチャルワークショップ中のリモートコラボレーションを強化するためのベストプラクティスを示す60秒のビデオを制作し、リモートチームリーダーや分散プロジェクトマネージャーを対象とします。この洗練された実用的なビデオは、すべての参加者がアクセスできるように自動字幕/キャプションを使用し、メディアライブラリから関連するストック映像を取り入れて、主要なコミュニケーション戦略を視覚的に強化し、エンゲージメントを促進します。
サンプルプロンプト3
複数セッションのAIトレーニングビデオシリーズからの主要な学びを要約する2分のリキャップビデオを作成し、ワークショップ参加者の学習を強化します。このモチベーショナルでプロフェッショナルなビジュアルスタイルは、主要な概念とアクションアイテムを強調するためにさまざまなテンプレートとシーンを利用し、異なるプラットフォームでの簡単な配布のためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを提供し、学習を記憶に残り、実行可能にします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ワークショップファシリテーションビデオの作成方法

オンラインワークショップやリモートコラボレーションセッションを通じて参加者を導くためのプロフェッショナルで魅力的なビデオを簡単に制作します。

1
Step 1
スタートポイントを選ぶ
ワークショップファシリテーション用に調整されたさまざまな既製のテンプレートとシーンから選択するか、白紙のキャンバスからビデオを構築します。
2
Step 2
魅力的なコンテンツを追加
ワークショップの資料を統合し、AIアバターを選択してカスタマイズし、指示をナレーションし、ディスカッションを促進することで強化します。
3
Step 3
強化と洗練
スクリプトのための高品質のボイスオーバーナレーションを生成するか、直接自分の声を入力します。ライブラリからメディアを追加して、重要なポイントを明確にします。
4
Step 4
ガイドをエクスポートして共有
希望のアスペクト比を設定してビデオを完成させ、オンラインワークショップやリモートトレーニングを成功に導く準備が整った状態でエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディアクリップでワークショップをプロモート

ワークショップコンテンツから魅力的なビデオクリップを迅速に生成し、ソーシャルメディアでの可視性を高め、オンラインワークショップへの参加者を増やします。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてAIトレーニングビデオを強化できますか？

HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの生成を活用して、プロフェッショナルで魅力的なAIトレーニングビデオを効率的に作成します。スクリプトをダイナミックなプレゼンテーションに変換し、カスタマイズ可能なシーンを使用して、オンラインワークショップの学習成果を大幅に向上させることができます。

HeyGenはワークショップファシリテーションビデオを作成するためにどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは、インパクトのあるワークショップファシリテーションビデオを作成するための強力なデザインツールとカスタマイズ可能なシーンを提供します。幅広いテンプレートと画面録画の統合機能を活用して、オンラインワークショップやリモートコラボレーションのための視覚的に魅力的なコンテンツを効率的にデザインできます。

HeyGenはリモートコラボレーションのオンラインワークショップでのエンゲージメントを向上させることができますか？

はい、HeyGenはダイナミックなビデオコンテンツを通じて、リモートコラボレーションやオンラインワークショップのエンゲージメントを大幅に向上させます。AIアバターや字幕/キャプションなどの機能を活用して、ワークショップファシリテーションビデオがすべての参加者にとって包括的で明確に理解されるようにします。

HeyGenを使ってAIトレーニングビデオを作成するのは簡単ですか？

もちろんです。HeyGenは直感的なフリーテキストからビデオへのジェネレーターを使用して、ビデオ作成プロセスを簡素化します。事前にデザインされたテンプレートとAIスポークスパーソン機能を使用して、高品質のAIトレーニングビデオやワークショップファシリテーションビデオを迅速に制作し、コンテンツ制作を効率化します。