職場ツール研修ビデオを作成して魅力を引き出す
スクリプトからのテキストビデオを使用して、質の高い魅力的な社員教育ビデオを簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の社員が複雑な内部システムの特定の機能についてのクイックリフレッシャーを必要とする場合のために、45秒の簡潔なハウツービデオを開発してください。このビデオは、クリーンで鮮明な画面録画と画面上の注釈、明確で簡潔なナレーターの声、最小限のバックグラウンドオーディオを特徴とし、HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して多様な学習スタイルに対応します。
中堅管理職向けに、会社全体の新しい方針や重要な職場ツールの大幅な更新を紹介する90秒のプロフェッショナルなオンライン研修ビデオを制作してください。洗練された企業ビジュアルデザインを採用し、権威あるAIアバタープレゼンターと落ち着いた情報提供のナレーションを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を通じて効率的に全体のスクリプトを作成します。
若いプロフェッショナルを対象に、先進的なソフトウェア機能を活用した生産性向上のための内部ワークショップのプロモーション用30秒のダイナミックなビデオを作成してください。このビデオは、シナリオベースのビジュアルスタイルで、エネルギッシュな効果音と魅力的なナレーションを組み合わせ、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを効果的に使用して、一般的な職場の課題と解決策を迅速に示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな研修ビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは、スクリプトをAIアバターと音声生成を使用して魅力的なビジュアルコンテンツに変換することで、効果的な研修ビデオの作成プロセスを簡素化します。これにより、複雑なビデオ編集を必要とせずに、高品質で一貫性のある研修資料を迅速に制作できます。
HeyGenは新しい職場ツールのための魅力的な社員研修ビデオを開発するためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、職場ツール研修ビデオのためのカスタマイズ可能なテンプレート、画面録画サポート、注釈の追加機能を提供します。これにより、ハウツービデオや製品デモを簡単に制作し、社員が新しいツールを効率的に理解できるようにします。
HeyGenを使用して高品質なハウツービデオを迅速に作成することは可能ですか？
はい、HeyGenを使用すると、高品質なハウツービデオを簡単に作成できます。テキストビデオ機能と豊富なメディアライブラリを活用して、魅力的なチュートリアルを制作し、録音環境を必要とせずにオンライン研修ビデオを明確で効果的にします。
HeyGenを使用してすべてのオンライン研修ビデオでブランドの一貫性を維持できますか？
もちろんです。HeyGenは、すべてのオンライン研修ビデオにロゴやカラーを組み込むためのブランディングコントロールを提供します。これにより、LMSとの統合を目的としたコンテンツを含め、すべてのコンテンツに一貫したプロフェッショナルな外観を確保できます。