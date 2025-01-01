職場基準ビデオを簡単に作成
AIアバターを活用して、従業員のトレーニングと方針のコミュニケーションを効率化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全従業員向けに、特に会社の方針（コミュニケーションプロトコルやリモートワークガイドラインなど）を再確認する必要がある人々に向けて、一般的な職場方針を明確にする60秒のビデオを開発してください。視覚的には、モダンでインフォグラフィックスタイルのアプローチを採用し、明確なテキストオーバーレイを使用し、HeyGenのAIアバターを活用して一貫性のある親しみやすいプレゼンターによるフレンドリーで情報豊かなトーンで提供します。
マネージャーやチームリーダー向けに、新しい会社のソフトウェアを効果的に活用するための30秒のダイナミックな指導ビデオを作成し、主要な機能とワークフローの改善を紹介します。視覚スタイルはダイナミックでクリーンであり、画面録画とクリーンなアニメーションを組み込み、アップビートなバックグラウンドミュージックトラックでサポートします。これは、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを使用して迅速に組み立てることができ、複数の焦点を絞ったトレーニングセグメントの制作を効率化します。
多様な労働力のために明確な職場基準を確立するための50秒の包括的なビデオを設計し、行動と期待に関する重要な情報が国際的な従業員を含むすべての人にアクセス可能であることを保証します。視覚的には多様なAIアバターと包括的なアイコノグラフィを特徴とし、HeyGenの字幕/キャプションによって言語の壁を越えて普遍的な理解とコンプライアンスを保証する明確なナレーションを行います。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして効果的な職場基準ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、"AIアバター"と"スクリプトからのテキストビデオ"を使用して、魅力的な"職場基準ビデオ"や"従業員向けトレーニングビデオ"を迅速に生成することができます。これにより、"会社の方針"やベストプラクティスを効率的に伝えるプロセスが簡素化されます。
HeyGenを使って従業員向けのトレーニングビデオを作成するのは簡単ですか？
はい、HeyGenは直感的な"ビデオテンプレート"と豊富な"メディアライブラリ/ストックサポート"を通じて、"従業員トレーニング"のための"トレーニングビデオ"を作成するプロセスを簡素化します。"職場方針"や"職場安全ビデオ"のためのプロフェッショナルなコンテンツを効率的に制作できます。
HeyGenは従業員トレーニングビデオを強化するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、アクセシビリティのための"字幕/キャプション"、"会社の方針"に合わせた"ブランディングコントロール"、および"従業員トレーニング"資料を強化するための多様な"テンプレートとシーン"を提供しています。これらのツールは、すべての人が"職場方針"を明確に理解できるようにします。
HeyGenのAIビデオジェネレーターはどのようにして企業のビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenの"AIビデオジェネレーター"は、複雑な機器や専門的なスキルを必要とせずに、企業が迅速に"トレーニングビデオ"や"職場安全ビデオ"を作成できるようにします。その直感的なプラットフォームにより、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、"AIアバター"と"ボイスオーバー生成"を効率的に活用できます。