3

Step 3

字幕を追加してアクセシビリティを向上させる

自動生成されたキャプションをビデオに追加することで、トレーニングを包括的にし、情報の保持を向上させます。これにより、職場行動に関する重要なメッセージがすべての従業員にとってアクセス可能になります。