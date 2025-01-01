職場尊重ビデオを作成して活気ある文化を育む
ダイナミックなトレーニングビデオでエンゲージメントを高め、ポジティブな職場文化を促進します。AIアバターを活用して、共感を呼ぶインパクトのあるコンテンツを提供します。
チームリーダーを含む全従業員向けに、傍観者の行動の重要性と不適切な行動が観察された際のサポートシステムの利用を強調する60秒の説得力のあるビデオをデザインしてください。短くインパクトのあるシーンと共感的なトーンを持つナラティブビジュアルスタイルを採用し、積極的な介入と報告を促します。事前にデザインされたHeyGenのテンプレートを使用して、効果的なコミュニケーションと解決戦略を示すシナリオを迅速に構築します。
マネージャーやチームリーダー向けに、包括的なリーダーシップの重要な側面を概説する30秒の簡潔なビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは現代的でダイナミックであり、多様なイメージと自信と明確さを伝えるプロフェッショナルな声を特徴とします。HeyGenの字幕/キャプションを含めて、アクセシビリティと情報の保持を向上させ、複雑な概念を一目で理解しやすくします。
年次更新が必要な全スタッフ向けに、許容される職場行動とコンプライアンス研修に関する50秒の強力なビデオを開発してください。このビデオは、クリーンなグラフィックとしっかりとしたが親しみやすい声を用いた直接的で無駄のないビジュアルアプローチを採用し、法的定義と会社の方針を強化します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、ポリシーガイドラインを視覚的に魅力的で簡単に理解できるトレーニングモジュールに効率的に変換します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな職場尊重ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、AI生成のアバターとカスタマイズ可能なスクリプトを使用して、スクリプトをダイナミックなコンテンツに変換することで、魅力的な尊重トレーニングビデオの作成を簡素化し、HRチームにとって効率的なプロセスを実現します。
HeyGenのAIトレーニングビデオはコンプライアンスに効果的な理由は何ですか？
HeyGenは、AIスポークスパーソンや自動生成キャプションなどの機能を通じて、コンプライアンス研修におけるエンゲージメントと情報の保持を向上させます。これにより、職場トレーニングビデオがインパクトを持ち、理解しやすくなります。
HeyGenは多様性やハラスメント防止などの特定の職場文化トレーニングのためにコンテンツをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、ダイバーシティトレーニングやハラスメント防止などのトピックに特化した職場トレーニングビデオを作成するためのカスタマイズ可能なスクリプトとさまざまなテンプレートを提供し、尊重の強い文化を育みます。
HeyGenはHRトレーニングビデオの作成を効率化するためのテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは強力なテンプレートと直感的なプラットフォームを提供しており、HRチームがさまざまな許容される職場行動トピックに関する高品質なHRトレーニングビデオを迅速に制作できるようにします。