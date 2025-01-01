AIで職場準備ビデオを簡単に作成

重要なソフトスキルの開発でチームを強化。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、魅力的なトレーニングビデオを迅速に生成。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
初めてのプロフェッショナルな面接に備える求職者を対象にした、情報豊富な60秒のキャリア準備ビデオをデザインしてください。このビデオは、洗練されたややフォーマルなビジュアル美学と、視聴者を一般的な面接質問とベストプラクティスに導く、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して生成された明確で自信を高めるナレーションを特徴とします。
サンプルプロンプト2
若手プロフェッショナル向けに、効果的なプロフェッショナルメールの作成のニュアンスを強調した30秒の簡潔なトレーニングビデオを制作してください。ソフトスキルの開発を強調し、モダンでクリーンなビジュアルスタイルと直接的で指導的な音声トーンを採用し、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、実際の例と一般的な落とし穴を紹介します。
サンプルプロンプト3
学生や新卒者を対象に、効果的な履歴書作成の実用的なヒントを提供する50秒の職場準備ビデオを開発してください。ビジュアルプレゼンテーションはダイナミックで明確にし、HeyGenのナレーション生成機能を活用したエネルギッシュで励ましのあるナレーションで補完し、複雑な情報を簡単に理解しやすく、実行可能にします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

職場準備ビデオの作成方法

HeyGenのAIプラットフォームを使用して、トレーニングを簡素化し、スキル開発を強化する魅力的な職場準備ビデオを迅速に制作。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
職場準備の重要なトピックをカバーするスクリプトを作成します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、テキストを魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
ブランドやトレーニングのペルソナを表現する多様なAIアバターから選択し、職場準備コンテンツに命を吹き込みます。
3
Step 3
ビデオシーンをカスタマイズ
HeyGenの豊富なテンプレートとシーンのライブラリを活用して、コンテンツに最適な背景をデザインし、プロフェッショナルで魅力的なビジュアル体験を確保します。
4
Step 4
キャプションを追加してエクスポート
すべての学習者の理解とアクセシビリティを向上させるために、ビデオに字幕/キャプションを追加します。最終化したら、職場準備ビデオを簡単にエクスポートできます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

モチベーションを高めるキャリア開発ビデオを制作

.

ソフトスキルを育成し、自信を築き、プロフェッショナルな旅に向けて個人を動機づけるインスピレーションを与えるビデオを作成。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な職場準備ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは強力なAIアバターとテキスト-to-ビデオジェネレーターを活用して、ソフトスキルの開発やコミュニケーションスキルのトレーニングに最適な魅力的なキャリア準備ビデオを簡単に制作します。

HeyGenはトレーニングコンテンツをカスタマイズするためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、トレーニングをカスタマイズできる広範なカスタマイズ可能なシーンとプロフェッショナルなテンプレートを提供します。また、自然なナレーションやアクセシビリティのための自動生成されたキャプションを追加することもできます。

HeyGenは特定のキャリア開発トピックのビデオ作成をサポートできますか？

もちろんです。HeyGenは、履歴書作成、就職活動戦略、面接準備などの特定のトピックに関するビデオを開発するのに最適です。ブランド管理機能により、ビデオが組織のアイデンティティに合致するようにします。

HeyGenを使用してAIアバターでプロフェッショナルなビデオを簡単に制作できますか？

はい、HeyGenの直感的なテキスト-to-ビデオジェネレーターは、プロフェッショナルなトレーニングビデオの制作を簡単にします。スクリプトをリアルなAIアバターを使ったダイナミックなコンテンツに迅速かつ効率的に変換できます。