経験豊富な工場および建設作業員を対象に、適切な個人用保護具（PPE）の使用の重要性に焦点を当てた60秒の安全トレーニングビデオを開発してください。視覚と音声のスタイルは真剣で権威あるもので、明確なデモンストレーションを行い、HeyGenのAIアバターを利用して複雑な情報を信頼性と一貫性を持って提示します。
全社の従業員向けに、緊急避難手順と火災安全プロトコルの詳細を説明する30秒の緊急かつ冷静なビデオを作成してください。ビジュアルと音声のスタイルは明確で簡潔であり、アニメーション化されたグラフィックスと安心感のあるナレーションを使用し、HeyGenの自動字幕/キャプション機能を通じて最大限の理解を確保します。
倉庫および物流スタッフ向けに、腰痛を防ぐための正しい持ち上げ技術を示す50秒の指導ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは実用的で説明的であり、ライブアクションのデモンストレーションと明確な指導的なナレーションを組み合わせ、HeyGenの充実したメディアライブラリ/ストックサポートを利用して関連する映像や画像を調達します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

職場の怪我予防ビデオの作成方法

AIを活用したツールで、従業員の安全を向上させ、トレーニングの効率を高める魅力的で情報豊かな職場の怪我予防ビデオを簡単に制作できます。

1
Step 1
安全ビデオテンプレートでスクリプトを開発
ビデオの内容をアウトライン化することから始めます。事前にデザインされた安全ビデオテンプレートを利用して、予防戦略とプロトコルの重要なポイントをカバーするナarrativeを構築します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、メッセージを効果的に整理します。
2
Step 2
魅力的なAIプレゼンターを選ぶ
怪我予防コンテンツをナレーションするAIアバターを選択します。プロフェッショナルで親しみやすいAIプレゼンターは、従業員の関与と重要な安全情報の保持を大幅に向上させることができます。
3
Step 3
ビジュアルを追加し、ナレーションを生成
メディアライブラリから関連するビジュアルを取り入れて、ビデオ制作を強化します。その後、ナレーション生成機能を使用してスクリプトを生き生きとさせ、安全メッセージの明確さとインパクトを確保します。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポート
職場の怪我予防ビデオを完成させます。さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比で完成したトレーニングビデオを簡単にエクスポートし、コンテンツが広く配信され、即座に使用できるようにします。

複雑な安全手順を明確化

複雑な安全プロトコルと健康情報を簡単に理解できるビデオに簡素化し、すべてのスタッフの理解を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして安全トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenのAIビデオツールは、魅力的な職場安全ビデオの作成プロセス全体を効率化します。スクリプトを魅力的な安全トレーニングコンテンツに迅速に変換し、AIプレゼンターとプロフェッショナルなナレーションを完備しています。

HeyGenは私の組織向けに職場の怪我予防ビデオをどのようにカスタマイズできますか？

HeyGenは、職場の怪我予防ビデオを完全にカスタマイズできるようにし、ブランド、ロゴ、特定のシナリオを組み込むことができます。さまざまな安全ビデオテンプレートを利用し、独自のメディアを統合して、従業員の安全トレーニングをカスタマイズできます。

HeyGenはすべての従業員にとって安全ビデオをよりアクセスしやすく、魅力的にするのに役立ちますか？

はい、HeyGenは自動字幕と高品質のナレーション生成を通じて、安全トレーニングビデオのアクセシビリティを向上させます。これにより、職場の安全コンテンツがより広い視聴者に届き、従業員の理解と関与が向上します。

HeyGenのAIプレゼンターは安全トレーニングの効果をどのように高めますか？

HeyGenのAIプレゼンターは、安全トレーニングを生き生きとさせ、職場の安全に不可欠な情報を明確かつ一貫して伝えます。これらのAIビデオツールは、安全ビデオメーカーのニーズに応じて魅力的なナレーターとして機能し、重要なメッセージが効果的に吸収されることを保証します。