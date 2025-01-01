職場ハラスメントポリシービデオを作成して安全な職場を実現
コンプライアンスとガイドラインを確保するための魅力的なトレーニングビデオを作成。HeyGenのAIアバターを使用してカスタマイズされた影響力のある社員研修を実現。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
現役社員、特に管理職を対象にした60秒のトレーニングビデオを作成し、職場でのハラスメント、特にセクシャルハラスメントの一般的なシナリオを示し、報告プロセスを詳述します。視覚スタイルはシナリオベースで、多様なAIアバターを使用して状況をリアルに描写し、直接的で情報豊かなナラティブをサポートします。HeyGenのAIアバターがこれらの重要なトレーニングビデオを生き生きとさせ、内容を非常に親しみやすく、影響力のあるものにします。
会社のリーダーシップと一般従業員の両方を対象にした30秒の簡潔な内部コミュニケーションビデオを制作し、安全な職場を育むことへのコミットメントを強化します。このビデオは、前向きで力強い視覚スタイルを採用し、ポジティブな職場での交流を示し、自信に満ちた明瞭なナレーションで補完します。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、洗練されたプロフェッショナルな音声トラックを確保し、会社の企業研修の価値をシームレスに伝えます。
HRプロフェッショナルとコンプライアンスオフィサー向けに、職場での行動に関する特定のコンプライアンスとガイドラインに焦点を当てた50秒の情報ビデオを設計します。ビデオはフォーマルで構造化された視覚スタイルを持ち、事前にデザインされたテンプレートを効果的に利用して情報をクリーンかつ効率的に提示します。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、業界標準と法的要件に準拠したカスタマイズされたトレーニングビデオを迅速に作成できます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは職場ハラスメントポリシービデオの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenはHRチームが「AIを活用したビデオ」を使用して「職場ハラスメントポリシービデオ」を簡単に作成できるようにします。私たちのプラットフォームはプロセスを簡素化し、すべての「社員研修」ニーズに対して「魅力的なビデオ」をより迅速かつ効率的に制作できるようにします。
HeyGenはハラスメント防止と差別防止のトレーニング用テンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは「職場ポリシービデオテンプレート」を含む、ハラスメント防止と差別防止のために特化されたオプションを提供しています。これらのカスタマイズ可能な「テンプレート」を使用して、既存のフレームワークを会社の特定の「ハラスメントポリシー」と「コンプライアンスとガイドライン」に迅速に適応させることができます。
AIはハラスメントのようなセンシティブなトピックに関する企業研修にどのような利点を提供しますか？
HeyGenのAIを活用した「トレーニングビデオ」は、一貫したメッセージングと高品質な制作を保証し、「ハラスメントポリシー」にとって重要です。リアルな「AIアバター」を利用することで学習者のエンゲージメントを高め、標準化された影響力のある「社員研修」を通じて「安全な職場」を実現します。
自分の組織の特定のトレーニング要件に合わせてAIアバターとコンテンツをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは「AIアバター」、声、コンテンツを広範にカスタマイズして、ブランドと特定の「カスタマイズされたトレーニングビデオ」のニーズに合わせることができます。「セクシャルハラスメント」やその他の重要なトピックに関する包括的で効果的な「社員研修」のためにメッセージを簡単に調整できます。