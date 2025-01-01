AIで職場の期待ビデオを作成
AIアバターを使用してプロフェッショナルなビデオを生成し、従業員の理解を深め、オンボーディングを効率化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全社員向けに、データプライバシーと倫理的行動に関する更新された会社方針を説明する60秒の指導ビデオを開発してください。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、正確なメッセージを確保し、クリーンで企業的なビジュアルスタイルと明確で権威ある音声配信を通じて、組織全体での理解とコンプライアンスを促進します。
見込みのある候補者や新入社員を対象に、会社のユニークな職場文化と期待される行動をダイナミックなビジュアルとインスピレーションに満ちたナラティブで紹介する、30秒の活気あるビデオを制作してください。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、チームスピリットと尊重へのコミットメントの本質を捉えた、アップビートでモチベーションを高める音声トラックを追加します。
リモートチームメンバー向けに、バーチャル会議と効果的なリモートトレーニングのエチケットに関するベストプラクティスを概説する、50秒の簡潔なビデオを設計してください。HeyGenの字幕/キャプション機能を組み込んでアクセシビリティを向上させ、モダンでミニマリストなビジュアルスタイルと直接的で情報豊かな音声トーンで情報を提示し、環境に関係なく明確な内部コミュニケーションを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な職場の期待ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターとカスタマイズ可能なシーンを利用して、テキストをプロフェッショナルなビデオコンテンツに変換し、チームのための明確で一貫したコミュニケーションを確保することで、魅力的な職場の期待ビデオを簡単に作成することができます。
HeyGenは職場の期待ビデオのテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは職場の期待ビデオテンプレートを提供しており、ビデオ作成プロセスを効率化します。これらのテンプレートは、AIアバターとカスタマイズ可能なシーンと組み合わせることで、新入社員のトレーニングやオンボーディングのための一貫したプロフェッショナルなコンテンツを簡単に制作できます。
HeyGenはどのようなAIアバターと声優をビデオに提供していますか？
HeyGenは多様なAIアバターと高度なAI声優を提供しており、ビデオに命を吹き込みます。アバターをカスタマイズし、多言語のボイスオーバーを活用することで、メッセージをプロフェッショナルに届けることができ、ブランドのコントロールを希望通りに行えます。
HeyGenの無料テキストからビデオ生成ツールは内部コミュニケーションに効果的ですか？
HeyGenは強力な無料テキストからビデオ生成ツールを提供しており、スクリプトをさまざまな目的のために魅力的なビデオに変換できます。これにより、シンプルなテキスト入力から高品質なビデオコンテンツを効率的に作成できます。