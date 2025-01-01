AIで職場エチケットビデオを迅速に作成
プロフェッショナルな行動を向上させ、人事チームのトレーニングを効率化。HeyGenのAIアバターを使用して、効果的なビデオを生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
営業リーダーやカスタマーサクセスマネージャー向けに、デジタル職場でのコミュニケーションにおけるプロフェッショナルな行動を強調した60秒の指導ビデオをデザインしてください。ビジュアルとオーディオのスタイルは魅力的で簡潔であり、モダンな美学を備えています。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、これらの重要な職場エチケットビデオのナarrativeを効率的に生成します。
全従業員とトレーナー向けに、職場での尊重あるインタラクションの重要な側面を示す30秒の文化規範トレーニングビデオを開発してください。このビデオは、情報豊かで包括的なビジュアルスタイルを持ち、クリーングラフィックスと明確なオーディオを備え、HeyGenの字幕/キャプションによって最大限のアクセシビリティを実現します。
マーケターや一般スタッフ向けに、一般的なオフィスの礼儀を扱う職場エチケットビデオを作成することを目的とした50秒の短いビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオのスタイルは明るく親しみやすく、微妙なアニメーション要素を取り入れています。このプロジェクトは、HeyGenのテンプレートとシーンを効果的に活用して、洗練された外観を迅速に確立し、トレーニングプロセスを効率化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な職場エチケットビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenのAIツールは、ユーザーが魅力的な職場エチケットビデオを簡単に作成できるようにします。リアルなAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、組織内でのプロフェッショナルな行動や文化規範のトレーニングを効果的に伝えることができます。
HeyGenのAIトレーニングビデオにおけるAIアバターの役割は何ですか？
HeyGenのAIアバターは、カメラや俳優を必要とせずに、AIトレーニングビデオを生き生きとさせるプロフェッショナルなプレゼンターとして機能します。自然な音声生成と自動生成された字幕により、職場でのコミュニケーションを向上させます。
人事チームはHeyGenを使用してオンボーディングビデオやトレーニングを効率化できますか？
もちろんです。人事チームはHeyGenを使用して、オンボーディングビデオやトレーニングコンテンツの作成を大幅に効率化できます。当社のプラットフォームは、カスタマイズ可能なテンプレートとシーン、ブランド管理機能を提供し、職場のコミュニケーション資料全体で一貫性とプロフェッショナリズムを確保します。
HeyGenは職場コミュニケーションビデオをアクセシブルにするための機能を提供していますか？
はい、HeyGenは職場コミュニケーションのアクセシビリティを重視しており、内蔵のAIキャプションジェネレーターを提供しています。この機能は、ビデオに正確な字幕を自動的に追加し、すべての従業員にメッセージが明確で理解しやすいものとなるようにします。