AIで職場行動動画を作成
強力なテキスト-to-ビデオ機能を使用して、職場のマナーやコンプライアンス研修動画を迅速に制作します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全従業員向けに、現実的でインタラクティブな感覚を持つ、一般的な職場の対立を解決することに焦点を当てた60秒のシナリオベースの学習動画を開発してください。多様な「AIアバター」を使用して異なる視点を描写します。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで励みになるもので、協力的な問題解決を促進します。
全スタッフ向けに、重要なハラスメント防止ポリシーをカバーする30秒のコンプライアンス研修動画を制作してください。フォーマルで簡潔なビジュアルスタイルと権威あるが親しみやすいナレーションで提示します。この動画は、すべての対話に正確な「字幕/キャプション」を生成することでアクセシビリティを確保します。
HRチームと会社のリーダーシップ向けに、新しいガイドラインを現代的で会社ブランドのビジュアルスタイルとダイナミックなプロフェッショナルなナレーションで紹介する50秒のポリシー更新動画をデザインしてください。この動画は、HeyGenの「テンプレートとシーン」をフル活用してブランドの一貫性を保ち、作成を迅速化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして職場行動動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenの職場行動動画ジェネレーターは、AIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を活用して、重要な従業員研修動画の制作を効率化します。これにより、HRチームは広範なビデオ制作経験がなくても職場行動動画を効率的に作成できます。
HeyGenはカスタムブランディングを用いた魅力的な職場マナー動画の作成を支援できますか？
はい、HeyGenはカスタマイズ可能なビデオテンプレートと強力なブランディングコントロールを備えたクリエイティブエンジンを提供しており、魅力的な職場マナー動画の作成を支援します。会社のロゴやカラーを簡単に組み込むことで、すべてのコンテンツがブランドアイデンティティに一致し、学習者のエンゲージメントを高めます。
HeyGenがコンプライアンス研修動画に効果的な理由は何ですか？
HeyGenは、リアルなAIプレゼンターと字幕/キャプションを備えたエンドツーエンドのビデオ生成ソリューションを提供し、コンプライアンス研修動画の作成をサポートします。シナリオベースの学習をサポートすることで、複雑なトピックをより理解しやすく、効果的に従業員に伝えます。
HeyGenは研修コンテンツの配信にシームレスな統合をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenはLMS統合をサポートしており、生成された従業員研修動画を既存の学習管理システム内で簡単に配信および追跡できるように設計されています。これにより、研修イニシアチブの拡大が効率的かつ簡単になります。