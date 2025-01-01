職場コーチングビデオを簡単に作成

HeyGenの強力なAIアバターを活用して、魅力的でコスト効果の高い教育ビデオで社員のトレーニングと開発を向上させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
中堅管理職向けに、チーム内での社員育成を促進するための90秒の洞察に満ちたビデオを作成します。この職場コーチングビデオは、ミニマリストでモダンなビジュアルスタイルを採用し、明確なスクリプトから得られた重要なポイントを強調するためにアニメーションテキストオーバーレイを重視します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用し、すべての視聴者のアクセシビリティと理解を向上させるために、プロフェッショナルな字幕/キャプションを自動生成します。
サンプルプロンプト2
すべての社員を対象にした45秒のクイックチップトレーニングビデオを制作し、効率的な時間管理戦略に焦点を当てます。この教育ビデオは、異なるシーン間を迅速に移行し、さまざまなシナリオを示すためにメディアライブラリからの関連ストックサポートを組み込むダイナミックなビジュアルスタイルを特徴とします。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、ビデオ作成プロセスを効率化し、迅速にインパクトのあるコンテンツを提供します。
サンプルプロンプト3
経験豊富なチームメンバー向けに、協力的なプロジェクト管理のベストプラクティスを概説する75秒の指導ビデオを開発します。このトレーニングビデオの作成方法は、企業プロフェッショナルなビジュアルスタイルと明確で簡潔な音声を組み合わせ、HeyGenのAIアバターを利用して情報を直接かつ魅力的に提示します。さまざまな内部コミュニケーションプラットフォームに完璧にフォーマットされたビデオを確保するために、アスペクト比のリサイズとエクスポートを最適化し、継続的な職場トレーニングのための多用途なツールにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

職場コーチングビデオの作成方法

コーチング戦略を魅力的でプロフェッショナルなビデオに簡単に変換します。AIを活用したツールを利用して、インパクトのあるトレーニングコンテンツを制作しましょう。

1
Step 1
基盤を選択
さまざまなプロフェッショナルなビデオテンプレートから選ぶか、白紙のキャンバスから始めます。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、コーチングスクリプトを貼り付け、初期のビデオシーンを迅速に生成します。
2
Step 2
プレゼンターを選ぶ
AIアバターを選んで、コーチングコンテンツを伝えることでメッセージを強化します。HeyGenのAIアバターを使用して、画面上で親しみやすい存在感を持たせるために、外見やジェスチャーをカスタマイズします。
3
Step 3
魅力的な音声とテキストを追加
HeyGenのAI音声生成を使用して、自然な音声を生成します。すべてのトレーニングビデオに自動キャプションを追加し、明瞭さとアクセシビリティをさらに向上させます。
4
Step 4
エクスポートと共有
HeyGenのブランドコントロールを使用して、独自のブランドアイデンティティを適用します。完成したら、高品質な職場コーチングビデオを簡単にエクスポートし、さまざまなプラットフォームで成長を促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インパクトのあるモチベーショナルコンテンツを制作

社員を効果的に鼓舞する説得力のあるモチベーショナルビデオを生成し、ポジティブな行動を強化し、コーチングにおける成長マインドセットを育成します。

よくある質問

高品質な職場コーチングビデオを効率的に作成するにはどうすればよいですか？

HeyGenは、リアルなAIアバターとAI音声を使用してスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換することで、高品質な職場コーチングビデオを効率的に作成する力を提供します。これにより、ビデオ作成プロセス全体が効率化され、効果的な職場トレーニングがより迅速かつアクセスしやすくなります。

HeyGenが社員トレーニングビデオの開発に効果的な理由は何ですか？

HeyGenは、AIを活用したツールのスイートを提供し、制作を簡素化するため、社員トレーニングビデオの開発に非常に効果的です。字幕/キャプションの生成、ビデオテンプレートの利用、ブランドのカスタマイズが簡単に行え、プロフェッショナルでインパクトのあるトレーニングビデオを確保します。

HeyGenは、広範な編集スキルがなくても社員育成のための魅力的なビデオコンテンツを制作するのに役立ちますか？

はい、HeyGenは、広範な編集スキルがなくても社員育成のための魅力的なビデオコンテンツを制作することを可能にします。その直感的なプラットフォームにより、スクリプトからのテキストビデオや充実したメディアライブラリなどの機能を活用して、魅力的な教育ビデオを作成し、ダイナミックな学習体験を促進します。

HeyGenのAI機能は職場トレーニングのビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenのAI機能は、多くの複雑なステップを自動化することで、職場トレーニングのビデオ作成を大幅に簡素化します。AIアバターとAI音声を使用して、テキストから直接魅力的なコンテンツを生成し、コストのかかる制作の必要性を減らし、教育ビデオをすべての人にアクセスしやすくします。