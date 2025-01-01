職場行動トレーニングビデオを瞬時に作成
HeyGenのAIアバターを活用して、効果的なAI駆動の職場行動トレーニングビデオを開発し、L&Dチームを支援します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
職場内での効果的なコミュニケーションマナーに関する60秒の指導ビデオを開発してください。このトレーニングビデオは、現在の全従業員を対象としており、明確で直接的なビジュアルスタイルと情報豊富な画面上のテキストを特徴としています。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用し、字幕を追加してアクセシビリティを向上させ、重要な行動メッセージを強化します。
管理職とチームリーダー向けに、包括的な職場環境を促進するためのベストプラクティスを強調する30秒のインパクトのあるビデオをデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルは現代的でインスパイアリングなもので、ポジティブなメッセージを伝えるためにアップビートな背景音楽を使用します。HeyGenのプロフェッショナルなテンプレートとシーンの1つから始め、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを組み込んで、職場行動トレーニングビデオを迅速に作成します。
中間管理職向けに、チームの行動とパフォーマンスを向上させるための建設的なフィードバックを提供する50秒の情報ビデオを制作してください。ビジュアルアプローチはプロフェッショナルでシンプルにし、視聴者を導く明確で落ち着いたナレーションを使用します。HeyGenのAIアバターを活用して重要なポイントを提示し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまな内部コミュニケーションチャネルに最適化されたコンテンツを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
職場行動トレーニングビデオを簡単に作成するにはどうすればよいですか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートの豊富な選択肢と強力なスクリプトおよびストーリーボード機能を提供し、従業員向けの魅力的なトレーニングビデオの作成を簡素化します。AIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、トレーニングニーズの創造的な意図に応えるプロフェッショナルなコンテンツを迅速に制作します。
AIアバターは職場行動トレーニングビデオの向上にどのように役立ちますか？
HeyGenのAIアバターは、職場行動トレーニングビデオを生き生きとさせ、撮影の必要なく一貫したプロフェッショナルなプレゼンターを提供します。これにより、さまざまなHRコンプライアンスのトレーニングやオンボーディングビデオの要件に対するコンテンツ制作が大幅に効率化されます。
HeyGenは従業員トレーニングのためのスケーラブルなAI駆動のビデオコンテンツを作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenのAI駆動のビデオコンテンツ作成プラットフォームは、L&Dチームが従業員向けの高品質なトレーニングビデオを迅速に制作することを可能にします。音声オーバー、字幕、多言語サポートを含む直感的なツールにより、グローバルな労働力のための教育リソースの効率的なスケーリングを確保します。
HeyGenは特定の職場行動トレーニングビデオテンプレートを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは、職場行動トレーニングビデオに適したものを含む、さまざまなプロフェッショナルテンプレートを提供しています。これらのテンプレートは完全にカスタマイズ可能で、ブランド、スクリプト、ビジュアル要素をシームレスに組み込んで効果的なトレーニングビデオを作成できます。