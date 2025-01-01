AIで業務管理動画を簡単に作成
HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、複雑なトレーニングを簡素化し、チームの効率を向上させましょう。
HR部門やトレーニングマネージャー向けに、AIトレーニングビデオを活用した新入社員のオンボーディングを説明する90秒の動画を開発してください。この動画は、魅力的でモダンなグラフィックとアップビートな背景音楽を特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能がコンテンツ作成をどのように簡素化するかを強調します。字幕/キャプションを利用してアクセシビリティを確保し、効果的なチームトレーニングのための重要な学習ポイントを強化します。
オペレーションマネージャーやリソースプランナーを対象に、AIアバターを通じてリソース配分をどのように向上させるかを詳述する2分間の説明動画を制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルはデータ駆動型で、明確なチャートと図を使用し、真剣でありながらアクセスしやすいトーンを維持します。HeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、効率的なリソース配分とプロジェクト予測を視覚化し、運用上の課題に対する洗練されたアプローチを示します。
マーケティングチームやコンテンツクリエイター向けに、AIスポークスパーソンを使用した業務管理動画のカスタマイズの容易さを強調する45秒のプロモーションクリップをデザインしてください。ビジュアルスタイルはダイナミックでブランド化され、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比のリサイズとエクスポートの例を特徴とし、AIスポークスパーソンが自信に満ちた魅力的なメッセージを届けます。このプロンプトは、カスタマイズされたコンテンツにHeyGen AIアバターがもたらす柔軟性とプロフェッショナルな仕上がりを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな業務管理動画の作成を効率化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用したツールと直感的なテキスト-to-ビデオジェネレーターを駆使し、魅力的な業務管理動画を迅速に作成できます。事前に構築されたビデオテンプレートとAIアバターを利用して、スクリプトを効率的に魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。
HeyGenのAIアバターは動画制作にどのような高度なAI機能を提供しますか？
HeyGenのAIアバターは高度なAIによって支えられており、テキストスクリプトからリアルな表情とナレーションでメッセージを伝えることができます。これらのAIスポークスパーソンアバターは、チームトレーニングやコミュニケーションのすべてのニーズに対してプロフェッショナルで一貫した存在感を提供します。
HeyGenで作成した動画を特定のビジネス用途にカスタマイズすることは可能ですか？
もちろんです。HeyGenは動画をカスタマイズするための豊富なオプションを提供し、ブランドや特定の目標に完全に一致させることができます。ブランドの要素を組み込み、ライブラリからさまざまなシーンやメディアを利用し、チームトレーニング、セールスプレゼンテーション、カスタマーサクセスのためにコンテンツを調整できます。
HeyGenは動画のアクセシビリティとグローバルリーチを向上させるためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは統合された音声生成とAIキャプションジェネレーターを含んでおり、動画に自動的に字幕を追加することでアクセシビリティを大幅に向上させます。これにより、業務管理動画やその他のコンテンツがより広いグローバルな視聴者に効果的に届くようになります。