ワークフローツール概要ビデオを簡単に作成
HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオ機能でタスクを自動化し、ワークフローを簡素化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
チームリーダーやプロジェクトマネージャー向けに、ゼロから新しいプロジェクトワークフローを効果的に作成および管理する方法を詳述した90秒の指導ビデオを開発してください。視覚スタイルは動的でステップバイステップであり、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を通じて生成された魅力的で正確なナレーションでサポートされ、すべての設定ステップが明確に説明されるようにします。
システム管理者やパワーユーザーを対象とした2分間の詳細なトレーニングビデオを制作し、プラットフォーム内での高度な自動化のためのワークフロー設定を構成する方法を示します。視覚および音声のプレゼンテーションは詳細で指導的かつ技術的であり、複雑な機能の明確さに焦点を当て、HeyGenの字幕/キャプションによってアクセシビリティと正確な用語がさらに強化されます。
タスクを割り当てられたエンドユーザーやチームメンバー向けに、ワークフローを実行しタスクを完了としてマークする簡単なステップを示す45秒の簡潔なチュートリアルを構築してください。このビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、視覚的に魅力的でシンプルなガイドを提供し、ワークフローツール内でのタスク実行を示す簡潔でアクション指向の励みになる視覚スタイルを維持します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてワークフローツールの概要ビデオを効率的に作成するのを助けてくれますか？
HeyGenは、テキストスクリプトをAIアバターとリアルなボイスオーバーを用いて魅力的なコンテンツに変換することで、ユーザーがワークフローツールの概要ビデオを作成するのを支援します。これにより、複雑なワークフローを示すビデオ作成プロセスが大幅に簡素化されます。
HeyGenはワークフロー管理のためのビデオ制作においてどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenは、ビデオ制作内のタスクを自動化する強力な機能を提供し、ワークフロービデオプロジェクトを効率的に管理できるようにします。スクリプトからシーン全体を生成し、ブランドコントロールを適用して、すべてのコンテンツで一貫した出力を設定できます。
HeyGenは新入社員のオンボーディングのような一般的なビジネスプロセスのためのワークフローテンプレートを提供できますか？
はい、HeyGenは新入社員のオンボーディングの概要を作成するなど、一般的なシナリオに適したさまざまなテンプレートとシーンを提供しています。これらのカスタマイズ可能なテンプレートは、ビデオプロジェクトを迅速に開始し、ブランドの一貫性を維持するのに役立ちます。
HeyGenはどのようにして魅力的なワークフロービデオの作成プロセスを簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターとテキストビデオ技術を活用することで、複雑なビデオ編集ではなくメッセージに集中できるようにし、魅力的なワークフロービデオの作成を簡素化します。字幕を簡単に追加し、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を選択できるため、概要がより広いオーディエンスに届くようにします。