AI効率でワークフローマッピング動画を作成

魅力的なビジュアルでプロセスを効率化し、ステップを明確にします。HeyGenのAIアバターを使用して、動的なワークフローダイアグラムを簡単に生成します。

148/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
プロジェクトマネージャー向けに、新しいプロセスマップを紹介し、AI変革イニシアチブを紹介する45秒のダイナミックな動画を作成します。活気あるイラスト風のビジュアルスタイルを採用し、アップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのテンプレートとシーン機能を活用して複雑なワークフローダイアグラムを視覚的に分解し、スクリプトからのテキストを動画に変換して情報を簡単に理解できるようにします。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナー向けに、オンラインビジネスのワークフローを潜在的なクライアントに説明するための30秒の簡潔な動画を制作し、サービス提供プロセスの概要を作成します。ビジュアルとオーディオスタイルは親しみやすく、明確なボイスオーバー生成を活用して説明し、正確な字幕/キャプションを使用してワークフローの理解とアクセスを確保します。
サンプルプロンプト3
マーケティングチーム向けに、創造的なプロセスを文書化するための50秒の魅力的な動画を生成し、特にアイデア出しからポストプロダクションまでのコンテンツ作成ワークフローマッピングを詳細に説明します。現代的でエネルギッシュなビジュアルスタイルを使用し、各ステージを示すためにメディアライブラリ/ストックサポートから多様なビジュアルを取り入れ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化された最終出力を確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ワークフローマッピング動画の作成方法

HeyGenの直感的なプラットフォームを使用して、複雑なワークフローダイアグラムを魅力的なAI駆動の動画に変換し、トレーニングとコミュニケーションを効率化します。

1
Step 1
ワークフロースクリプトを作成
まず、ワークフローマッピングスクリプトをHeyGenに書き込むか貼り付けます。スクリプトからのテキストを動画に変換する機能により、テキストから初期の動画ドラフトが瞬時に生成され、明確で簡潔なワークフローコンテンツの基盤が築かれます。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
HeyGenの多様なAIアバターライブラリから選択し、ワークフローに命を吹き込みます。選択したAIプレゼンターがステップをプロフェッショナルにナレーションし、説明に魅力的なビジュアル要素を追加します。
3
Step 3
テンプレートとシーンでカスタマイズ
ワークフロー動画の視覚的な魅力と明確さを向上させます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、メディアライブラリ要素を活用して、各プロセスステップを効果的に示す関連グラフィック、背景、トランジションを追加します。
4
Step 4
オーディオを調整してエクスポート
高度なボイスオーバー生成機能を使用して、クリアなナレーションを確保し、動画のオーディオを完璧に仕上げます。満足したら、無料のテキストから動画へのジェネレーターを使用して、希望の形式で洗練されたワークフローマッピング動画をエクスポートし、配信の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なプロセスの説明を簡素化

.

AI駆動の動画説明で複雑なワークフロープロセスを解明し、複雑な指示を誰にでも明確でアクセスしやすくします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてワークフローマッピング動画の作成を簡素化しますか？

HeyGenは、複雑なプロセスを明確で魅力的なビジュアルストーリーテリングに変換することで、ワークフローマッピング動画を簡単に作成できるようにします。HeyGenのAI駆動のテンプレートとリアルなAIアバターを利用することで、プロフェッショナルなワークフローマッピング動画を迅速かつ効率的に制作できます。これにより、組織全体での理解と採用が加速します。

HeyGenはAIトレーニング動画の効率化に役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、高品質なAIトレーニング動画を簡単に制作できるように設計されています。AIスポークスパーソン、自動ボイスオーバー、AIキャプションジェネレーターを使用することで、制作時間とコストを削減します。また、動画コンテンツを翻訳してグローバルな視聴者に届けることも可能です。

HeyGenはコンテンツ作成においてどのようなユニークな機能を提供しますか？

HeyGenは、スクリプトを瞬時に魅力的な動画に変換する強力な無料テキストから動画へのジェネレーターを提供します。多様なAIアバターと強力なポストプロダクション機能により、クリエイティブプロセス全体を効率化し、プロフェッショナルなコンテンツ作成を誰にでも可能にします。

HeyGenは複雑なプロセスマップを魅力的な動画に変換するのに適していますか？

はい、HeyGenは複雑なプロセスマップやワークフローダイアグラムを動的で魅力的な動画に変換するのに優れています。AI変換と強力なビジュアルストーリーテリングを通じて、HeyGenは複雑なプロセスを明確にし、静的なダイアグラムを超えて理解とエンゲージメントを向上させます。