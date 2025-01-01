AIアバターでワークフローハンドオフビデオを迅速に作成
高品質なAI音声を使用したスクリプトからのテキストビデオで、明確なプロセス文書を数分で作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
営業チームがリードが資格審査からクロージングに移行する際に、スムーズな営業プロセスの移行をどのように確保できるかを示してください。営業マネージャーや新入社員を対象にした60秒のダイナミックなビデオを作成し、重要な接点とデータ転送要件を示します。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで、クイックカットと画面上のテキストハイライトを使用し、音声は自信に満ちた説得力のあるトーンを維持します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、トレーニングを効率化する洗練されたプレゼンテーションを迅速に組み立てます。
新入社員のための初期ITセットアップの引き継ぎを具体的に示す、HRオンボーディングフロー用の30秒の簡潔なビデオを開発してください。この歓迎的で情報豊富なビデオは、明るい色とシンプルなアニメーションを特徴とし、明確で励みになる声で補完されます。HeyGenの自動字幕/キャプションを組み込むことで、すべての新入社員が重要な情報を簡単に理解できるようにします。
プロジェクトマネージャーがブランドの一貫性を維持しながらワークフローハンドオフビデオを作成する方法を示してください。マーケティングチームを対象にした50秒の洗練されたビデオを作成し、企業のブランドガイドラインに合わせてAIアバターをカスタマイズする方法を紹介し、洗練された権威ある外観を実現します。ビジュアルスタイルはモダンで洗練されており、明確で権威ある音声トーンが特徴で、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームで重要なプロジェクト移行の詳細を共有するのに最適です。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてワークフローハンドオフビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターと強力なテキストビデオジェネレーターを活用して、ワークフローハンドオフビデオの作成を簡素化します。スクリプトを迅速に魅力的なビジュアルガイドに変換し、チーム全体で一貫した明確なコミュニケーションを確保します。
HeyGenでAIアバターのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenでは、すべてのビデオでブランドの一貫性を確保するためにAIアバターをカスタマイズできます。さまざまな高品質のAIアバターから選択でき、ブランドやチームを完璧に表現するカスタムAIアバターを作成することも可能です。
HeyGenはさまざまな種類の内部引き継ぎに使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、カスタマーサポートの引き継ぎ、営業プロセスの移行、HRオンボーディングフロー、トレーニングモジュールの引き継ぎなど、さまざまな内部ワークフローハンドオフビデオの作成に対応しています。直感的なデザインと利用可能なテンプレートにより、どのシナリオにもターゲットを絞ったコンテンツを簡単に生成できます。
HeyGenはどのようにして高品質なテキストビデオコンテンツを生成しますか？
HeyGenは、先進的なAIツールと洗練されたテキストビデオジェネレーターを利用して、スクリプトを魅力的なビデオに変換します。リアルなAIアバターと高品質なAI音声を組み合わせて、メッセージをプロフェッショナルかつ明確にオーディエンスに届けます。