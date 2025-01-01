AIでワークバックプランニングビデオをより速く作成

プロジェクトのタイムラインを視覚化し、スクリプトをAIアバターを使用してプロフェッショナルなビデオに変換することでタスク管理を強化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HRチーム向けに、AIを「プロジェクト管理」ワークフローに統合する利点を説明する1.5分間のエクスプレイナービデオを開発してください。現代的でプロフェッショナルなビジュアル美学と高品質のナレーションを組み合わせ、HeyGenのボイスオーバー生成と字幕/キャプションが複雑な内部プロジェクトでのコミュニケーションと明確さをどのように向上させるかを示してください。
サンプルプロンプト2
プロジェクトマネージャー向けに、複雑な「プロジェクトタイムライン」を管理するための効果的な「ワークバックスケジュール」を作成するためのベストプラクティスを概説する2分間の詳細な指導ビデオを制作してください。クリーンでステップバイステップのビジュアルプレゼンテーションと権威ある声を採用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオと広範なメディアライブラリ/ストックサポートが包括的で視覚的に豊かなプロジェクトガイドをどのように構築できるかを強調してください。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーを対象に、AIが「タスク管理」と「締め切り管理」をどのように革新できるかを紹介する1分間のダイナミックなプロモーションビデオをデザインしてください。高速で視覚的に刺激的なスタイルとエネルギッシュなナラティブを使用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとさまざまなプラットフォームへのエクスポートの柔軟性、およびAIアバターによるプロフェッショナルな仕上がりを強調してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ワークバックプランニングビデオの作成方法

ワークバックスケジュールとプロジェクトタイムラインを簡単に明確で魅力的なビデオに変換し、チームを整合させ、締め切りを効果的に管理します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶか新規作成
「ワークバックプランニングビデオテンプレート」または空白のシーンを選択します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を利用して、プロジェクトの構造と主要なタイムラインを効率的にアウトライン化します。
2
Step 2
プロジェクトの詳細を追加
タスクとマイルストーンを詳細に記載した「プロジェクト管理」スクリプトを追加します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能が、テキストを動的なビジュアルシーンに変換します。
3
Step 3
AIアバターでパーソナライズ
「AIアバター」を選択して統合し、ワークバックプランを提示することでビデオをパーソナライズします。これらの「AIアバター」は、プロジェクトの詳細をプロフェッショナルに生き生きとさせます。
4
Step 4
魅力的なビデオをエクスポート
さまざまなフォーマットとアスペクト比で「魅力的なビデオ」をエクスポートします。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、ワークバックプランをさまざまなプラットフォームでシームレスに共有します。

使用例

迅速で魅力的なプロジェクト更新を作成

緊急のタスク更新やマイルストーンの達成を伝えるために、動的で魅力的なビデオクリップを迅速に作成し、チームの集中力を高めます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてワークバックプランニングビデオを効果的に作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、テキストスクリプトを魅力的なビジュアルに変換することで、ワークバックプランニングビデオを作成する力を与えます。HeyGenのAIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、プロジェクトのタイムラインとタスク管理の詳細を明確に伝え、すべての関係者がワークバックスケジュールを理解しやすくします。

プロジェクトタイムラインビデオを強化するためにHeyGenが提供する技術的な機能は何ですか？

HeyGenは、AIアバターやAIボイスアクターによる高品質のボイスオーバー生成などの高度な技術機能を提供し、プロジェクトタイムラインをプロフェッショナルに生き生きとさせます。また、AIキャプションジェネレーターを含んでおり、複雑なプロジェクト管理の概念や依存関係に対するアクセシビリティと明確さを確保します。

HeyGenはプロジェクト管理を効率化するためのワークバックプランニングビデオテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはワークバックプランニングビデオの作成を効率化するためにカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを多数提供しています。これらのテンプレートは、ワークバックスケジュールを効率的に提示し、マイルストーンを追跡し、締め切りをプロフェッショナルに管理するのに役立ちます。

HeyGenを使用してワークバックスケジュールビデオのビジュアル要素やブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、ロゴやブランドカラーを組み込むオプションを提供し、広範なメディアライブラリから選択してワークバックプランニングビデオをパーソナライズすることができます。これにより、すべてのビデオが会社のプロフェッショナルなイメージとリソース配分のプレゼンテーションに完全に一致します。