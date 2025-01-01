在宅勤務安全動画を作成
AIアバターを使用して迅速に作成されたプロフェッショナルトレーニング動画で、従業員の安全とエンゲージメントを向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
在宅勤務スタッフ全員を対象に、サイバー脅威を防ぐための重要なデジタル衛生と安全なプラクティスをカバーする45秒の教育動画をデザインします。現代的で洗練されたビジュアル美学を採用し、一般的な詐欺を描く魅力的なアニメーションを組み合わせ、親しみやすくも毅然とした声のナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して制作を効率化し、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するストック映像を統合して現実のシナリオを示します。
新しいリモート採用者や小規模ビジネスオーナーを対象に、コンピュータ以外の一般的な家庭の安全ヒントに焦点を当てた30秒の在宅勤務安全動画を作成します。ビジュアルスタイルはフレンドリーで明るく、家庭環境でのポジティブな例を紹介し、心地よい背景音楽を流します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して物語を迅速に組み立て、ボイスオーバー生成機能を使用して温かく歓迎する声で重要なアドバイスを伝えます。
自宅でディスプレイ画面機器の前で長時間過ごす個人向けに、目の疲れを防ぐための実用的なアドバイスと推奨される休憩ルーチンを提供する50秒の動画を開発します。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で説明的にし、実用的なストレッチと目の運動を強調するシンプルなグラフィックと穏やかなアニメーションを使用し、優しく励ますトーンを持たせます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、すべてのプラットフォームで最適な視聴を保証し、AIアバターをフィーチャーして簡潔な健康リマインダーを提供します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは在宅勤務安全動画の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、魅力的な在宅勤務安全動画を簡単に作成できます。スクリプトを迅速にプロフェッショナルトレーニング動画に変換し、従業員の安全を確保します。
HeyGenの安全動画にはどのようなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは安全動画コンテンツのための広範なカスタマイズオプションを提供しており、ビデオテンプレートを使用したり、自分のメディアライブラリのアセットをアップロードしたり、プロフェッショナルな字幕や背景音楽を追加できます。直感的なビデオエディターにより、メッセージが完璧にブランド化され、明確に伝わります。
HeyGenはエルゴノミクスなどの専門的な安全トレーニングの制作を支援できますか？
はい、HeyGenはエルゴノミクス、サイバーセキュリティコース、ディスプレイ画面機器の安全性などの専門的なトレーニング動画の制作に最適です。AIアバターを活用して、在宅勤務の安全プラクティスに関する詳細な情報を効果的に提供できます。
HeyGenで作成された安全トレーニング動画はどのようにスタッフに配信されますか？
HeyGenは、一般的なLMSプラットフォームと互換性のある形式を含むさまざまなエクスポートオプションを通じて、安全トレーニング動画を簡単に配信できます。これにより、従業員の安全コンテンツがチーム全体に効率的に届き、エンゲージメントと保持が向上します。