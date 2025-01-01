ワイヤーフレームチュートリアルの作成をマスターする

HeyGenのAIアバターを使用して、魅力的なビデオレッスンで複雑なUXデザインの概念を教え、ワイヤーフレームプロセスを簡素化します。

サンプルプロンプト1
中級デザイナー向けに、ワークフローを効率化するための包括的な2分間のガイドでは、高忠実度ワイヤーフレームに移行するための適切なワイヤーフレームツールの選び方を探ります。動画には、ダイナミックな画面録画、アップビートな背景音楽、HeyGenのAIアバターを活用した魅力的なビジュアル例が含まれ、豊富なメディアライブラリとストックサポートを活用します。
サンプルプロンプト2
UI要素のデザインと情報階層の明確な確立をマスターするための実践的な90秒間の指導ビデオです。このコンテンツは、実践的な応用を求めるジュニアデザイナー向けに調整されており、デザイン例の詳細なクローズアップ、プロフェッショナルでありながら励ましのトーン、HeyGenの字幕/キャプションとスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、アクセシビリティと効率的な制作を実現しています。
サンプルプロンプト3
初期のワイヤーフレームコンセプトから機能的なプロトタイプへの重要な旅を探求し、この洞察に満ちた1分30秒のプレゼンテーションでユーザーフローの最適化に焦点を当てます。将来のプロダクト開発者やUX研究者に向けて、アニメーションのトランジションとややエネルギッシュで情報豊富な音声スタイルを利用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、さまざまなプラットフォームでの最適な視聴を確保し、事前に構築されたテンプレートとシーンで洗練された外観を補完します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ワイヤーフレームチュートリアルの作成方法

HeyGenの直感的なビデオ作成プラットフォームを使用して、効果的なワイヤーフレームのデザイン方法を教える魅力的なビデオガイドに専門知識を簡単に変換します。

1
Step 1
チュートリアルスクリプトを作成する
ワイヤーフレームの概念、プロセス、例をアウトライン化します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、準備したコンテンツを魅力的なビデオナラティブにシームレスに変換します。これにより、ワイヤーフレームについての明確で構造化された学習体験を視聴者に提供します。
2
Step 2
ワイヤーフレームのビジュアルを選ぶ
説得力のあるビジュアル、スクリーンショット、または「ワイヤーフレーム例」を選んでポイントを説明します。HeyGenのテンプレート＆シーンを利用して、コンテンツをプロフェッショナルに配置し、複雑なデザイン概念を理解しやすくします。
3
Step 3
プレゼンターとナレーションを選ぶ
プロフェッショナルなボイスオーバーと画面上の存在感でチュートリアルを強化します。多様なAIアバターから選んで「UXデザイン」原則を提示し、チュートリアルを情報豊かで視覚的に魅力的なものにします。
4
Step 4
ワイヤーフレームチュートリアルをエクスポートして共有する
アクセシビリティのために字幕/キャプションを追加してビデオを完成させ、希望の形式でエクスポートします。完成したチュートリアルは、さまざまな「ワイヤーフレームツール」と技術を学習者に効果的に示します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディア向けのクイックワイヤーフレームヒントを制作する

ワイヤーフレームチュートリアルから短く魅力的なビデオクリップを迅速に作成し、主要な洞察を共有し、ソーシャルプラットフォームでコースを宣伝します。

よくある質問

HeyGenはワイヤーフレームチュートリアルの作成をどのように強化しますか？

HeyGenは、プロフェッショナルな「ワイヤーフレームチュートリアル」の作成を革新し、スクリプトをリアルな「AIアバター」を使用した魅力的なビデオに変換します。この「テキストからビデオ」機能により、複雑な「UXデザイン」原則を効率的かつ効果的に説明することができます。

HeyGenは複雑なワイヤーフレームデザインの概念を説明するためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、複雑な「ワイヤーフレームデザイン」や「UI要素」を明確にするための強力な機能を提供します。「ボイスオーバー生成」を利用して明確な説明を行い、「字幕」を使用して「低忠実度ワイヤーフレーム」や「高忠実度ワイヤーフレーム」などの用語を強調し、「情報階層」を正確に伝えます。

HeyGenでワイヤーフレームプロセスビデオのブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、広範な「ブランディングコントロール」を提供し、「ワイヤーフレームプロセス」ビデオがブランドアイデンティティに一致するようにします。ロゴやブランドカラーをすべてのシーンに簡単に統合し、一貫性のあるプロフェッショナルな外観を保つことができます。

HeyGenを使用して多様なワイヤーフレーム例やテンプレートを簡単に作成できますか？

はい、HeyGenは多様な「ワイヤーフレーム例」や再利用可能な「ワイヤーフレームテンプレート」ビデオの制作を簡素化します。包括的な「メディアライブラリ」とさまざまな「テンプレート＆シーン」にアクセスすることで、「ワイヤーフレーム」プロセスのあらゆる段階に対して迅速に説明的なコンテンツを生成できます。