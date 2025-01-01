AIで内部告発者保護ビデオを作成
チームを報復や詐欺から守りましょう。HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、スクリプトを魅力的なビデオに簡単に変換できます。
全社員向けに、60秒の指導ビデオを開発し、不正行為の報告方法と会社の方針における報復の定義を明確にしてください。このビデオはプロフェッショナルで真剣なビジュアルスタイルを採用し、明確な画面上のテキストと情報豊かなビジュアルを組み合わせ、落ち着いた権威あるナレーションを添えてください。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、効率的にコンテンツを作成しましょう。
問題を報告しようと考えている社員を対象に、30秒の説得力のあるビデオを作成し、当社のインシデント報告プラットフォームの機密性と堅牢なプロセスについて安心させてください。ビデオは共感的で信頼できるビジュアルスタイルを特徴とし、落ち着いた色彩と安心感のあるナレーションをHeyGenのボイスオーバー生成を通じて提供し、オンライン報告の簡便さと安全性を強調してください。
管理職と一般社員の両方に向けた50秒の簡潔な企業コミュニケーションビデオを設計し、雇用主の報復防止プログラムへの揺るぎないコミットメントと職場の安全と健康の権利の保護を強調してください。ビジュアルの美学は企業的で権威あるものであり、プロフェッショナルなストック映像と自信に満ちた明確な音声トラックを使用してください。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、洗練された一貫したブランドプレゼンテーションを確保しましょう。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして組織が魅力的な内部告発者保護ビデオを作成するのを支援しますか？
HeyGenは、AIアバター、テキスト-to-ビデオ、カスタムブランディングコントロールを活用して、内部告発者保護とそのプログラムを説明する魅力的なビデオを簡単に作成できるように企業を支援します。これにより、社員に効果的に教育する明確でプロフェッショナルなコンテンツを制作できます。
HeyGenが報復防止プログラムの促進において果たす役割は何ですか？
HeyGenは、職場の安全と健康の権利について社員を教育する一貫したビデオを迅速に制作することを可能にします。これらのビデオは、ナレーションと字幕を備え、報復を防ぐための方針を明確に示し、安全な報告環境を育成します。
HeyGenは詐欺や不正行為に関する内部告発の手続きを明確に伝えるのを支援できますか？
はい、HeyGenは詐欺や不正行為に関連する内部告発の手続きを伝えるのを簡素化します。使いやすいテンプレートとAIアバターを通じて、報告プロセスを明確にし、すべての社員にとってアクセスしやすく信頼できる情報を提供するビデオを生成できます。
HeyGenはどのようにして効果的な予防策をビデオで実施するのを支援しますか？
HeyGenは、重要な予防策のための影響力のあるビデオコンテンツを開発するのを雇用主が支援します。テキスト-to-ビデオ機能とメディアライブラリを活用して、詐欺や不正行為のリスクを最小限に抑えるためのガイドラインを効果的に伝えるためのカスタマイズされたトレーニングと意識向上ビデオを作成できます。