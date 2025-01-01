内部告発者意識向上ビデオを簡単に作成
内部告発者プログラムを向上させましょう。動的なAIアバターを使用して、内部告発法と不正行為の報告について迅速に教育します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
潜在的な内部告発者と人事専門家を対象にした60秒のアニメーションビデオを開発し、内部告発法の重要な側面を説明し、法律の理解の重要性を強調します。クリーンでインフォグラフィックスタイルのビジュアルを使用し、スクリプトから生成されたテキストオーバーレイを使用して、包括的な字幕/キャプションと安心感のあるナレーションでアクセシビリティを確保します。
従業員とコンプライアンス担当者向けに30秒の簡潔なビデオを制作し、技術効果を活用して匿名性を保護し、安全な開示を促進する安全なインシデント報告プラットフォームを紹介します。ビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用した現代的で技術に焦点を当てたビジュアルスタイルを持ち、活気に満ちた自信に満ちたナレーションと組み合わせます。
リーダーシップと一般従業員向けに45秒のインスパイアリングなビデオをデザインし、透明な世界を育むための世界クラスの内部告発者プログラムのポジティブな影響を示します。HeyGenのボイスオーバー生成を使用して、信頼を築き、参加を促すインスパイアリングで安心感のあるナレーションを提供し、前向きでポジティブなビジュアル美学を採用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして効果的な内部告発者意識向上ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、AIアバターとテキストからビデオへの技術を使用して、組織が迅速に説得力のある内部告発者意識向上ビデオを作成できるようにします。これにより、従業員に不正行為の報告について効果的に情報を提供し、プロフェッショナルなコンテンツで説明責任を促進できます。
HeyGenは特定の内部告発者プログラム向けにビデオをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは完全なブランディングコントロールを可能にし、カスタムロゴ、色、特定のメッセージを使用して内部告発者プログラムビデオを調整できます。これにより、組織の世界クラスの内部告発者プログラムへのコミットメントを強化し、一貫したブランドアイデンティティを維持できます。
HeyGenが内部告発者トレーニングコンテンツの制作に理想的な理由は何ですか？
HeyGenは、スクリプトからのテキストからビデオへの変換やボイスオーバー生成などの強力な機能を備えており、内部告発者トレーニングコンテンツの制作を簡素化します。これにより、チームに内部告発法、不正行為、および安全なインシデント報告プラットフォームの重要性を教育することが容易になります。
HeyGenは内部告発教育のための包括的なビデオライブラリの構築をどのようにサポートしますか？
HeyGenの多用途なプラットフォームは、さまざまなテンプレートと簡単なコンテンツ作成を提供することで、内部告発教育のための包括的なビデオライブラリの構築を支援します。これにより、透明な世界を育み、詐欺や不正行為に関する法的状況の理解を確保するための情報豊富なビデオを一貫して制作できます。