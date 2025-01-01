溶接認定ビデオを簡単に作成

プロフェッショナルなAIアバターを使用して、高品質な溶接トレーニングビデオを制作し、視聴者を引き付けます。

149/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
初心者のアーク溶接でよくある間違いに特に焦点を当てた、実用的な溶接のヒントとコツを提供する45秒のダイナミックなビデオを開発してください。趣味の溶接者やDIY愛好家を対象に、魅力的なビジュアルスタイルとアップビートな背景音楽を用いて、スクリプトからのテキストビデオ機能を通じて解決策を明確に提示し、複雑な情報をわかりやすく消化しやすくします。
サンプルプロンプト2
溶接インストラクターやトレーニングプログラム管理者向けに設計された30秒のシャープなビデオを制作し、効果的な溶接トレーニングモジュールを簡単に作成する方法を紹介します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルな学習コンテンツを迅速に組み立て、広範な編集を必要とせずに、迅速な更新や新しいレッスンの導入に最適です。
サンプルプロンプト3
高度な溶接学生や業界の専門家を対象に、アルミニウムのTIG溶接の微妙な点を説明する75秒の詳細な教育ビデオを作成してください。視覚的に豊かで指導的なスタイルを利用し、微妙な背景音楽を使用して、包括的な字幕/キャプションを統合し、さまざまな学習プラットフォームでの多用途な展開を可能にし、グローバルなリーチと理解を確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

溶接認定ビデオの作成方法

AIを活用してプロフェッショナルで魅力的な溶接認定ビデオを制作し、複雑なトレーニングをすべての学習者にとってアクセスしやすく、一貫性のあるものにします。

1
Step 1
コースコンテンツを作成
詳細な溶接コースの内容をアウトライン化することから始めます。プラットフォームのプロフェッショナルなテンプレートを利用して、教育ビデオを効率的に構成します。
2
Step 2
AIインストラクターを選択
AIアバターを選択して、AIトレーニングビデオのための仮想溶接専門家として明確で一貫した指示を提供します。スクリプトから自然なナレーションを生成します。
3
Step 3
ビジュアルとキャプションを追加
メディアライブラリから関連する溶接ビジュアルを取り入れて、レッスンを強化します。すべてのビデオに自動キャプションを追加して、オンラインコンテンツのアクセシビリティを向上させます。
4
Step 4
認定ビデオをエクスポート
プロジェクトを最終化し、さまざまなアスペクト比で高品質な溶接認定ビデオをエクスポートします。プロフェッショナルな作品が効果的な共有と溶接トレーニングの準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な技術指導を簡素化

.

AIを使用して複雑な溶接概念を簡素化し、教育ビデオを学習者にとってよりアクセスしやすく効果的にします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして溶接認定ビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIビデオジェネレーターを使用して、魅力的な溶接認定ビデオを効率的に作成することを可能にします。スクリプトを教育ビデオに簡単に変換し、AIアバターとダイナミックなシーンを使用して、独自の学習コンテンツを簡素化します。

HeyGenは溶接トレーニングを強化するためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは、溶接トレーニングコンテンツのプロフェッショナルなAIスポークスパーソンとして機能するリアルなAIアバターなどの高度なAI機能を提供します。また、自然なナレーションや自動キャプションを生成して、アクセシビリティと学習を強化します。

HeyGenは溶接のヒントやコツのようなオンラインコンテンツの制作をどのように簡素化しますか？

もちろんです。HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、溶接のヒントやコツのようなオンラインコンテンツの制作を簡素化します。ロゴや色を使用してブランディングを組み込み、すべての教育ビデオに一貫したプロフェッショナルな外観を維持できます。

HeyGenはプロフェッショナルな学習コンテンツの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenはテキストスクリプトを直接教育ビデオに変換するテキストからビデオへの機能を使用して、プロフェッショナルな学習コンテンツの制作を簡素化します。これにより、広範なビデオ制作経験を必要とせずに、高品質なAIトレーニングビデオを迅速に開発できます。