ウェルカムイベントビデオを瞬時に作成
プロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用して、次のイベントのエンゲージメントを高める魅力的なウェルカムビデオをデザインしましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
地域のコミュニティアートワークショップの参加者を温かく迎えるための45秒の「イントロビデオ」を生成してください。このビデオは、フレンドリーでイラスト風のビジュアル美学を採用し、鮮やかな色彩と穏やかなアコースティックの背景音楽を組み合わせます。HeyGenの「AIアバター」を組み込んで、参加するコミュニティメンバー全員にとってより親密で遊び心のあるウェルカムを感じさせるパーソナライズされたメッセージを届けてください。
新入社員をダイナミックな企業文化に迎え入れるための60秒の企業オンボーディング「イベントビデオ」を制作してください。このビデオは、プロフェッショナルでミニマリストなビジュアルスタイルを必要とし、洗練されたインストゥルメンタル音楽で重要な情報を明確に伝えます。HeyGenの「字幕/キャプション」機能を活用して、アクセシビリティと明確さを確保し、オンボーディング体験を効率化する「イベントビデオメーカー」として効果的に使用してください。
小規模ビジネスオーナーや新進のマーケターを対象としたオンラインマーケティングウェビナーのための20秒のウェルカムクリップを作成してください。このビデオは、テンポの速い、魅力的で現代的なビジュアルスタイルを持ち、エネルギッシュな背景音楽で補完されます。HeyGenの強力な「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、視覚的に豊かなコンテンツを迅速に組み立て、アクティブな参加を促すエキサイティングな「YouTubeイントロビデオ」を確立してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なイベントビデオを迅速に作成するのに役立ちますか？
HeyGenは直感的なイベントビデオメーカーで、多様なビデオテンプレートを使用して魅力的なイベントビデオを作成できます。テンプレートを選択し、コンテンツを追加してカスタマイズするだけで、プロフェッショナルなプロモビデオやリキャップビデオをどんな場面でも作成できます。
HeyGenはユニークなウェルカムビデオやイントロビデオを作成するための機能を提供していますか？
もちろんです！HeyGenは、YouTubeやソーシャルメディア向けにパーソナライズされたウェルカムビデオやダイナミックなイントロビデオをデザインする力を提供します。ロゴの公開、魅力的なアニメーション、カスタマイズツールを統合して、印象的な第一印象を作り出すことができます。
HeyGenを使ったビデオ制作ではどのようなクリエイティブコントロールが可能ですか？
HeyGenは、AIアバター、スクリプトからのテキストビデオ、充実したメディアライブラリを含む、ビデオコンテンツ制作のための広範なクリエイティブコントロールを提供します。また、ロゴや色のブランディングコントロールを利用して、イベントティーザービデオやその他の制作がブランドに完全に一致するようにすることができます。
HeyGenのビデオにカスタム要素として音楽やトランジションを追加できますか？
はい、HeyGenでは、背景音楽、トランジション、ダイナミックなビジュアルエフェクトなど、さまざまなカスタム要素でビデオを強化することができます。これにより、クリエイティブでプロフェッショナルなアニメーションイントロやイベントスライドショーを作成できます。