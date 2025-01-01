AIで週次サマリービデオを簡単に作成

自動字幕付きの魅力的なリキャップビデオを迅速に制作し、あらゆるプラットフォームでのエンゲージメントを向上させましょう。

195/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ソーシャルメディアインフルエンサーやコンテンツクリエイター向けに、過去1週間のベストモーメントを紹介するエネルギッシュな30秒のハイライトビデオを制作します。ダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、素早いカット、アップビートな音楽、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、視覚的に魅力的なリキャップを作成し、瞬時に注目を集めます。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーやパーソナルブランドビルダーに最適な、彼らの旅とマイルストーンを要約する45秒の年次レビュー動画を開発します。個人的な映像とアニメーション要素を融合させた、温かく招待的な美学を持ち、HeyGenのAIアバターを活用してセグメントを紹介したり、これらの意味のあるサマリービデオのデジタルホストとして機能させます。
サンプルプロンプト3
マーケティングチームやプロジェクトマネージャー向けに、進捗状況と今後のタスクを概説する90秒の週次プロジェクトアップデートビデオをデザインします。ビジュアルプレゼンテーションはインフォグラフィックスタイルで、クリーンで理解しやすく、スクリプトからのテキストをビデオに変換して、書かれたアップデートをシームレスに構造化された情報ビデオに変換します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

週次サマリービデオの作成方法

HeyGenのAIリキャップビデオメーカーを使用して、週次のハイライトを魅力的なリキャップビデオに簡単に変換し、視聴者に情報を提供します。

1
Step 1
テンプレートを選択
HeyGenの「テンプレートとシーン」機能を活用して、プロフェッショナルなリキャップビデオテンプレートから選択し、週次サマリーを迅速に構築します。
2
Step 2
コンテンツを追加
特定のイベント映像をアップロードするか、豊富なメディアライブラリからアセットを選択して週次サマリーを充実させ、すべてのハイライトを含めます。
3
Step 3
メッセージをカスタマイズ
自動字幕を追加して、リキャップビデオを明確かつアクセスしやすくし、より広い視聴者にコンテンツを届けます。
4
Step 4
生成して共有
HeyGenのエクスポートオプションを利用して、さまざまなアスペクト比に対応した高品質の週次サマリービデオを制作し、ソーシャルメディアで共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教育コンテンツを効果的に要約

.

教育モジュールやコースのための簡潔な週次サマリービデオを開発し、複雑なトピックを理解しやすくし、学習者の理解を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のコンテンツの視覚的に魅力的なリキャップビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは「AIアバター」、「スクリプトからのテキストをビデオに変換」、豊富な「リキャップビデオテンプレート」を活用して、魅力的な「視覚的に魅力的なリキャップ」を制作する力を提供します。「ダイナミックなトランジション」や「モーショングラフィックス」を簡単に追加して、「ソーシャルメディア」で「サマリービデオ」を際立たせることができます。

HeyGenはソーシャルメディア向けのサマリービデオをカスタマイズするためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは「ソーシャルメディア」向けの「サマリービデオ」をカスタマイズするための広範なオプションを提供しています。「ブランディングコントロール」を適用して「ロゴ」と色を統合し、「自動字幕」を利用し、「音楽を追加」して一貫したブランドプレゼンスを作成できます。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」により、さまざまなプラットフォームに最適化された「ハイライトビデオ」を確保します。

HeyGenを使用して週次サマリービデオにプロフェッショナルなボイスオーバーと自動字幕を生成できますか？

もちろんです。HeyGenの高度な「AIツール」には強力な「ボイスオーバー生成」機能が含まれており、「週次サマリービデオ」に「プロフェッショナルなボイスオーバー」を追加できます。また、「字幕/キャプション」を自動生成し、視聴者のアクセシビリティとエンゲージメントを向上させ、「リキャップビデオ」をより効果的にします。

HeyGenは「年次レビュー」や「ハイライトビデオ」を簡単に作成するためのテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenは「年次レビュー動画」や「ハイライトビデオ」などの専門的なコンテンツの作成を簡素化するために設計された多様な「リキャップビデオテンプレート」と「シーン」を提供しています。これらの「使いやすい」テンプレートは、「ダイナミックなストーリーテリング」のためのプロフェッショナルな出発点を提供し、「リキャップビデオ」を効率的に作成できます。