ウェブサイトコンテンツトレーニングビデオを作成して魅了する
強力なAIアバターを使用して、ウェブサイトコンテンツのための魅力的なビデオチュートリアルを簡単に作成し、明確なコミュニケーションと高い保持率を実現します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングチームをターゲットにした45秒のプロモーションビデオをデザインし、『ウェブコンテンツ』と『コンテンツ作成』のベストプラクティスを紹介してください。ビデオはモダンで視覚的に印象的なスタイルを採用し、エネルギッシュなサウンドトラックを使用し、オンラインプレゼンスの最適化に関する重要な洞察を提供する魅力的なAIアバターを統合します。
HR部門向けの90秒の『説明ビデオ』を制作し、新しいウェブサイトコンテンツガイドラインの効率的な『従業員オンボーディング』に焦点を当ててください。ビジュアルスタイルはクリーンで指導的なもので、落ち着いたバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenの字幕/キャプションを活用して、すべての学習者に対して明確さとアクセス性を確保します。
プロダクトマネージャー向けの30秒の『ビデオチュートリアル』を開発し、新しいウェブサイト機能の使用に関するクイックチップを説明してください。特に『ウェブサイトコンテンツトレーニングビデオの作成』を目的としています。このビデオは、テンポの速い、簡潔なビジュアルスタイルで、アップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルなコンテンツを迅速に組み立てます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なウェブサイトコンテンツトレーニングビデオの作成を支援しますか？
HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの技術を使用して、魅力的なウェブサイトコンテンツトレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。スクリプトを入力するだけで、HeyGenがプロフェッショナルなビデオを生成し、コンテンツ作成プロセスを向上させます。
HeyGenがトレーニングビデオの効率的なコンテンツ作成に理想的な理由は何ですか？
HeyGenは幅広いビデオテンプレートと強力なテキストからビデオへの機能を備えており、トレーニングビデオの作成を効率化します。スクリプトを迅速に洗練されたコンテンツに変換し、AIボイスオーバーと自動キャプションを備えたプロダクション時間を大幅に短縮します。
HeyGenはハウツービデオやビデオチュートリアルのブランディングをサポートできますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ハウツービデオやビデオチュートリアルがブランドアイデンティティに一致するようにします。ロゴや色をカスタマイズして、すべてのビデオチュートリアルとウェブコンテンツに一貫したプロフェッショナルな外観を維持できます。
HeyGenはプロフェッショナルなアニメーション付きトレーニングビデオの制作をどのように支援しますか？
HeyGenは静的なストーリーボードをAIアバターを使用して動的なビジュアルに変換することで、アニメーション付きトレーニングビデオの制作を簡素化します。その直感的なインターフェースとさまざまなシーンにより、従来のビデオ編集が少なくなり、すべてのトレーニングビデオにプロフェッショナルな出力を提供します。