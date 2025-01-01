ウェビナー準備動画を作成：迅速、プロフェッショナル、簡単
ウェビナー録画をプロフェッショナルで魅力的なコンテンツに簡単に引き上げます。HeyGenのAIアバターを活用して、ダイナミックで記憶に残るプレゼンテーションを提供します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業トレーナーや教育者を対象にした、90秒のダイナミックなトレーニングビデオを開発し、効果的なトレーニングビデオを作成するための重要な技術を示します。ビジュアルスタイルは活気に満ちたイラスト風で、声のトーンは明るく情報豊かにします。HeyGenのAIアバターを活用して、プロフェッショナルで魅力的なコンテンツを提供する方法を示します。
マーケティングチームやイベントオーガナイザー向けに、今後のウェビナーのためのトレーニングビデオの構成方法を詳述する、2分間のプロフェッショナルな指導ビデオを制作します。美学は洗練されており、声のトーンは権威がありながら親しみやすく、シームレスなイベント実行のための実用的なヒントを提供します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するストック映像やグラフィックを使用して、制作品質を向上させます。
コンテンツクリエイターやL&Dプロフェッショナル向けに、ウェビナー録画の影響を最大化する方法を紹介する、45秒のスナッピーな説明ビデオをデザインします。モダンでエネルギッシュなビジュアルスタイルと明確で自信に満ちたナレーションを使用して、コンテンツがより広い視聴者に届くようにする方法を強調します。HeyGenの字幕/キャプションを任意のビデオに追加する便利さを明確に示し、視聴者のエンゲージメントと理解を向上させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして複雑な撮影なしで魅力的なトレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、スクリプトをダイナミックなコンテンツに変換することで、AIアバターと自動音声を使用してプロフェッショナルで効果的なトレーニングビデオを作成することを可能にします。この革新的なアプローチにより、従来の撮影が不要になり、制作プロセスが大幅に簡素化されます。
既存のトレーニング録画やスライドをHeyGenを使って洗練されたビデオコンテンツに変換できますか？
はい、HeyGenを使用すると、既存の録画やスライドを簡単にプロフェッショナルなウェビナービデオや魅力的なトレーニングコンテンツに変換できます。テキスト-to-ビデオ機能とAIアバターを活用して、スマートフォンでの撮影を必要とせずに素材を強化できます。
HeyGenはどのような技術的機能を提供してトレーニングビデオを構成し、魅力的なコンテンツを保証しますか？
HeyGenは、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ生成や自動字幕/キャプションなど、トレーニングビデオを構成するための強力な技術的機能を提供します。これらのツールは、コンテンツを魅力的でプロフェッショナルにし、ウェビナービデオを視聴者にとってよりアクセスしやすく、影響力のあるものにします。
HeyGenはどのようにしてトレーニングやウェビナービデオのプロフェッショナルな品質とブランディングを保証しますか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをビデオコンテンツに直接組み込むことができます。アスペクト比のリサイズや高品質なエクスポートにより、HeyGenはプロフェッショナルな開発クレジットビデオが洗練され、一貫した外観を保つことを保証します。