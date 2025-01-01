ゴミ分別ガイドラインビデオを簡単に作成

持続可能性の取り組みを強化しましょう。HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、学校や大学向けの明確なゴミ分別ビデオを作成します。

サンプルプロンプト1
K-12の学生とカフェテリアスタッフを対象にした、カフェテリア廃棄物の適切な処理と教育環境内での持続可能な実践を促進する、活気ある90秒の「学校分別ビデオ」を想像してください。このビデオは、魅力的でエネルギッシュなビジュアルスタイルとアップビートな背景音楽を特徴とし、HeyGenのAIアバターを利用して情報を楽しく記憶に残る方法で提示し、分別ガイドラインを明確に伝えます。
サンプルプロンプト2
施設管理者や商業ビジネス向けに、汚れた段ボール箱と清潔なものなど、多様な廃棄物の適切な取り扱いを詳述する、正確な2分間のトレーニングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで非常に情報豊かであり、アイテムとその指定されたゴミ箱のクローズアップショットを特徴とし、説明的で正確な音声トラックが付随します。HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、さまざまな廃棄物タイプを正確に示し、複雑な分別のニュアンスを明確に説明します。
サンプルプロンプト3
大学の寮に住む学生向けに、大学の持続可能なキャンパスに貢献するための「リサイクルの分別方法」を強調する、簡潔な45秒の告知ビデオを制作してください。ビジュアルの美学は現代的で清潔であり、現代的な背景音楽を使用し、重要な情報が簡単に理解できるようにします。HeyGenの字幕/キャプション機能を利用してガイドラインをアクセスしやすくし、寮で一般的に見られる多様なアイテムの分別手順を強化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ゴミ分別ガイドラインビデオの作成方法

学校や大学向けの複雑なゴミ分別ガイドラインを、魅力的でプロフェッショナルなビデオで簡素化し、適切な廃棄物ストリーム管理と持続可能性を促進します。

Step 1
テンプレートでプロジェクトを作成
ライブラリから関連する「テンプレートとシーン」を選択し、「ゴミ分別」ビデオのビジュアル基盤を確立し、プロセスを効率化します。
Step 2
教育コンテンツとメディアを追加
特定の「ガイドライン」テキストを入力し、「メディアライブラリ/ストックサポート」を使用してビジュアルを豊かにし、適切な分別技術を明確に示します。
Step 3
プレゼンターと声を選択
魅力的な「AIアバター」を選んで分別指示を提示します。彼らの声を微調整してプロセスを明確に伝え、「持続可能性」を促進します。
Step 4
ガイドをエクスポートして共有
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたビデオを作成します。これにより、「リサイクルの分別」ガイドがすべての希望するチャネルでアクセス可能で効果的になります。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ゴミ分別トレーニングのエンゲージメントを向上

持続可能性とゴミ分別教育における参加と記憶を、ダイナミックでAIを活用した指導ビデオで向上させます。

よくある質問

HeyGenは学校や大学向けの技術的なゴミ分別ガイドラインビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトをAIアバターとテキストビデオ技術を用いて魅力的なコンテンツに変換することで、学校や大学向けのゴミ分別ガイドラインビデオの技術的なプロセスを簡素化し、持続可能性を促進します。

HeyGenのどの機能がプロフェッショナルな学校分別ビデオを効率的に制作するのに役立ちますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、ブランド管理、強力なメディアライブラリサポートを提供し、プロフェッショナルな学校分別ビデオを迅速に作成します。また、カフェテリア廃棄物を含むさまざまな廃棄物ストリームについてのメッセージを強化するために、音声オーバーや字幕を追加することもできます。

HeyGenは、フードシェアテーブルや寮などの特定の廃棄物ストリーム向けのターゲット持続可能性ビデオを生成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenは、フードシェアテーブルや寮でのリサイクル分別のガイドなど、特定の廃棄物ストリーム向けの持続可能性ビデオを制作する力を提供します。これにより、キャンパスのさまざまな場所や取り組みに対して明確なガイドラインが伝えられます。

HeyGenのプラットフォームでリサイクルの分別方法を説明する高品質なビデオを作成するのは難しいですか？

全く難しくありません。HeyGenは、直感的なテキストビデオプラットフォームと多様なAIアバターを使用して、リサイクルの分別方法を説明する高品質なビデオを簡単に作成できます。段ボール箱のようなアイテムでも、事前のビデオ編集経験がなくても魅力的なゴミ分別コンテンツを制作できます。