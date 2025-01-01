AIアバターで保証プロセスビデオを作成

AIアバターを使用してスクリプトを魅力的な指導ビデオに変換し、保証請求トレーニングを簡素化し、明確さを向上させましょう。

159/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富なディーラー管理者向けに、効果的な「保証調整」のための高度な技術に焦点を当てた90秒の指導ビデオを開発してください。このビデオは、プロフェッショナルでデータ駆動のビジュアルを特徴とし、HeyGenのAIアバターを活用して複雑な財務手続きを自信を持って権威ある形で提示します。
サンプルプロンプト2
社内のITおよび運用チーム向けに、新製品およびシステムの堅牢な「保証設定」のための基本的なステップを詳述した2分間の包括的なトレーニングビデオを作成してください。この情報豊富な作品は、アニメーションの説明スタイルを採用し、明確な画面上のテキストと背景音楽を使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能に詳細なスクリプトを入力することで簡単に生成されます。
サンプルプロンプト3
営業およびカスタマーサービス担当者を対象にした45秒の魅力的なビデオを設計し、顧客の問い合わせに対して「ユニット保証」と「部品保証」を明確に区別します。このビデオは、インフォグラフィック駆動のビジュアル、アップビートな音楽、クイックカットを利用して視聴者の関心を維持し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用してそのダイナミックな制作を効率化します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

保証プロセスビデオの作成方法

プロフェッショナルで魅力的な指導ビデオを簡単に作成し、保証請求処理を効率化し、チームの理解を深めましょう。

1
Step 1
スクリプトを作成
保証プロセスのための明確で簡潔なスクリプトを作成します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、書かれたコンテンツを動的なビジュアルストーリーに変換し、製品に正確なメッセージを伝える効果的なビデオを作成します。
2
Step 2
AIアバターを選択
ブランドを代表し、メッセージを伝えるために多様なAIアバターから選択します。この個人的なタッチにより、保証プロセスビデオがより魅力的になり、視聴者が接続しやすくなります。
3
Step 3
ブランディングで強化
会社のアイデンティティをシームレスに統合します。HeyGenのブランディングコントロールを使用して、ブランドのロゴと色を適用し、指導ビデオ全体で一貫性とプロフェッショナリズムを維持します。
4
Step 4
エクスポートと配布
ビデオを完成させ、共有の準備をします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまな形式で高品質のトレーニングビデオを生成し、保証請求の管理についてチームを教育する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な指導コンテンツを簡素化

.

複雑な保証請求の指示を明確で簡潔で視覚的に魅力的なビデオに分解し、簡単に理解できるようにします。

background image

よくある質問

HeyGenは保証プロセスビデオの作成をどのように効率化しますか？

HeyGenは、AIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、高品質の「保証プロセスビデオ」を簡単に作成できるように企業を支援します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenは「保証請求」の複雑な手続きを効率的に明確にするプロフェッショナルな「指導ビデオ」を生成します。

保証請求に関連する魅力的なトレーニングビデオを開発するためにHeyGenはどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、影響力のある「トレーニングビデオ」を作成するための強力な機能を提供します。AIアバター、カスタム音声、ダイナミックなテンプレートを活用して「保証請求の処理」を明確に説明し、すべての「保証プログラム」とタスクで一貫したメッセージを確保します。

HeyGenは保証マネージャーが複雑な保証プログラムを効果的に説明するのを支援できますか？

もちろんです。HeyGenは、テキストを魅力的なビデオに変換し、AIアバターと包括的なブランディングコントロールを使用して、複雑な「保証プログラム」と「保証設定」を簡単に説明できる、保証マネージャーにとって貴重なツールです。

HeyGenは保証提出や保証調整の詳細なビデオ作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、「保証提出」や「保証調整」などの重要なタスクの詳細なビデオ制作を簡素化します。テキストからビデオへの機能と字幕オプションを活用して、「ユニット保証」と「部品保証」の手続きを明確に説明し、「保証監査」プロセスでの明確さとコンプライアンスを確保します。