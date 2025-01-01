倉庫ナビゲーションビデオを作成して業務を効率化

HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオ生成を使用して、倉庫の運営とトレーニングを最適化しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のスタッフ向けに、最適化された倉庫レイアウトを詳述する45秒の指導ビデオが必要です。新しい安全経路や高トラフィックルートの改善を強調します。このビデオはプロフェッショナルでありながら視覚的に魅力的なスタイルを求めており、アニメーション化された矢印やハイライトを直接フロアプランに使用し、明確な「ボイスオーバー生成」で変更を曖昧さなく伝えます。これにより、従業員は更新された「倉庫ナビゲーションビデオ」にスムーズに適応できます。
サンプルプロンプト2
在庫ピッカーやパッカー向けに、複雑な保管エリアを案内し、効率的な在庫管理の実践を紹介する60秒の活気あるビデオを想像してください。ナレーションには「AIアバター」が特定のアイテムの位置や取得方法を説明し、ビジュアルは明るく整理され、場所コードの明確なオンスクリーンテキストを含め、特定の運用ニーズに合わせたビデオコンテンツをカスタマイズするために役立つフレンドリーなトーンを維持します。
サンプルプロンプト3
外部の利害関係者や潜在的な新入社員向けに、日常の「倉庫業務」とナビゲーションフローの迅速で視覚的に魅力的な概要を提供する30秒のインパクトのあるマーケティングビデオを作成してください。スタイルはモダンでダイナミックにし、さまざまな倉庫活動のクイックカットを特徴とし、元気で現代的な音楽トラックと、主要な効率指標やプロセスを強調する魅力的な「字幕/キャプション」を伴います。ナラティブはシームレスなオペレーションの魅力的な一端を提供します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

倉庫ナビゲーションビデオの作成方法

魅力的なAI駆動のナビゲーションビデオで倉庫の運営とトレーニングを効率化し、レイアウトと在庫管理を最適化します。

1
Step 1
ビデオテンプレートを選択
プロフェッショナルな「倉庫ナビゲーションビデオテンプレート」を選択するか、HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」を活用してプロジェクトを開始します。
2
Step 2
AIアバターでカスタマイズ
「AIアバター」をプレゼンターとして追加し、メッセージを強化します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、自然な配信のためにスクリプトを統合します。
3
Step 3
ビジュアルとオーディオで強化
「メディアライブラリ/ストックサポート」から関連する「ビデオクリップ」、インパクトのある動的テキストアニメーション、背景音楽を使用してビデオを向上させ、明確な指示を保証します。
4
Step 4
ビデオを生成して共有
完成した「倉庫ナビゲーションビデオ」をレビューし、最終編集を行った後、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、トレーニングプラットフォーム全体で高品質のビデオを共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な倉庫ナビゲーションと在庫管理を簡素化

理解しやすい視覚的なナビゲーションビデオを通じて、複雑な倉庫レイアウトと在庫プロセスを明確にします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして倉庫ナビゲーションビデオを効率的に作成するのを助けますか？

HeyGenのシームレスなテキストビデオジェネレーターを使用すると、倉庫ナビゲーションビデオを迅速に作成できます。プロフェッショナルなビデオテンプレートを利用し、倉庫レイアウトの最適化や新しいスタッフのトレーニングのための明確で簡潔なガイドを作成できます。

HeyGenのビデオ作成においてAIアバターとAIボイスアクターはどのような役割を果たしますか？

HeyGenはリアルなAIアバターとAIボイスアクターを活用して、倉庫のトレーニングや運営ビデオをナレーションします。これらの高度なAI機能は、複数の言語でプロフェッショナルなボイスオーバーを提供し、コンテンツを普遍的にアクセス可能で影響力のあるものにします。

HeyGenのビデオテンプレートを特定の倉庫業務にカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenは倉庫ナビゲーションビデオテンプレートの広範なカスタマイズを可能にします。ビデオクリップを簡単に編集し、動的なテキストアニメーションを追加し、ブランドを組み込んで、独自の倉庫業務や在庫管理のニーズに完全に一致させることができます。

ナビゲーション以外に、HeyGenは一般的な倉庫業務とトレーニングをどのように向上させますか？

HeyGenは、従業員のトレーニング、安全ブリーフィング、在庫管理の向上など、倉庫業務のさまざまな側面を改善するのに最適です。その直感的なツールを使用して、施設内の効率とコミュニケーションを向上させるための重要なビデオコンテンツを迅速に作成できます。