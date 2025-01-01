行動を促すボランティアハイライトビデオを作成

感動的なボランティアの物語を共有し、カスタマイズ可能なHeyGenテンプレートとシーンを使用して、非営利団体の影響力を高める魅力的なビデオを作成しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コミュニティメンバーや企業パートナー向けに、組織のボランティアの集合的な力と成果を示す60秒のダイナミックなハイライトリールを開発します。「ボランティアハイライトビデオを作成する」というアプローチで、エネルギッシュなビジュアルスタイル、クイックカット、Bロール映像を使用し、HeyGenの音声生成による魅力的なナレーションとアップビートな背景音楽で彼らの重要な貢献を祝います。
サンプルプロンプト2
若者や将来のボランティアをターゲットにした30秒の魅力的な行動喚起ビデオを制作し、明るくテンポの速いビジュアルスタイルとモダングラフィックス、キャッチーな音楽を用いて、ボランティア活動の楽しさと報酬を示します。この短いビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を効果的に活用し、重要なメッセージを迅速に伝え、新しい登録を促進し、ビデオストーリーテリングの原則に従います。
サンプルプロンプト3
「ストーリーテリングのベストプラクティス」に従った50秒のビデオを想像し、サポーターや受益者の家族を魅了し、ボランティアが個人に与える心温まる影響を語ります。共感的で温かいビジュアル美学を採用し、人間のつながりに焦点を当てた穏やかな音楽を使用し、HeyGenのカスタマイズ可能なシーンを活用して、心に響く個人的で共鳴する物語を「ボランティアハイライトビデオテンプレート」に基づいて作成します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ボランティアハイライトビデオの作成方法

HeyGenの強力なAIツールを使用して、影響力のある物語を語り、視聴者を感動させるボランティアハイライトビデオを簡単に作成しましょう。

Step 1
テンプレートを選択
プロジェクトを開始するために「ボランティアハイライトビデオテンプレート」ライブラリから選択します。これらの事前設計された「テンプレートとシーン」は、物語の構造的な基盤を提供します。
Step 2
ボランティアの物語を追加
スクリプトや「ボランティアの物語」を直接入力します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を利用して、書かれた証言を魅力的なビジュアル物語に変換し、ボランティアの献身を紹介します。
Step 3
強化とパーソナライズ
ブランド要素、背景音楽を追加し、正確な「字幕/キャプション」を生成して「魅力的なビデオ」のアクセシビリティとリーチを向上させます。これにより、メッセージが明確に響き渡ります。
Step 4
傑作をエクスポート
「非営利団体のビデオ制作」を最終化し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」オプションを利用します。高品質のボランティアハイライトビデオをダウンロードし、すべてのプラットフォームで共有するのに最適な形式で提供します。

使用例

AIビデオでボランティアの影響を強調

魅力的なAIビデオを使用して、ボランティアの素晴らしい影響を効果的に提示し、彼らの成果を鮮やかに祝います。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なボランティアハイライトビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、AIを活用したテンプレートとカスタマイズ可能なシーンを提供し、魅力的なボランティアハイライトビデオを効率的に作成するのに役立ちます。これらのツールは、非営利団体のビデオ制作に最適で、強力なボランティアの物語を簡単にプロフェッショナルに紹介できます。

HeyGenはボランティアの証言ビデオのストーリーテリングを向上させることができますか？

もちろんです。HeyGenは高度なAIアバターとリアルなAIボイスアクターを活用して、ボランティアの証言ビデオを生き生きとさせます。これにより、影響力のあるビデオストーリーテリングが可能になり、視聴者に響く高品質なコンテンツを簡単に制作できます。

HeyGenは非営利団体のビデオ制作を効率化するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、無料のテキストからビデオへのジェネレーターやAIキャプションジェネレーターなどの強力な機能を提供し、非営利団体のビデオ制作を効率化します。これらのツールは、魅力的なビデオを作成し、ビデオのアクセシビリティを確保し、広範な撮影技術を必要とせずにメッセージを効果的に伝えることを可能にします。

さまざまなボランティアの物語に対応するAIを活用した特定のテンプレートはありますか？

はい、HeyGenは多様なAIを活用したテンプレートとカスタマイズ可能なシーンを提供しており、さまざまなボランティアの物語に合わせてコンテンツを調整できます。これらのテンプレートは、プロフェッショナルなボランティアハイライトビデオを作成し、ストーリーテリングのベストプラクティスに従うのに理想的で、メッセージが常に明確で魅力的であることを保証します。