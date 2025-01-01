顧客の声動画のためのテキストから音声へ

AI音声生成を使用して、スクリプトを魅力的な顧客動画ナラティブに変換し、迅速に本格的なナレーションを生成します。

サンプルプロンプト1
開発者とインテグレーター向けに1分30秒の技術デモ動画を作成し、HeyGenの高度な音声クローン機能がどのようにプログラム的にアクセスされ、パーソナライズされた顧客インタラクションのシームレスな自動化を可能にするかを示します。ビジュアルスタイルはミニマリストで、技術図やコードスニペットを控えめに使用し、正確なAIナレーションで補完します。HeyGenがどのようにして組織が個々の顧客プロファイルに合わせた声で話すカスタマイズされたAIアバターを作成し、全体的なユーザー体験を向上させるかを紹介します。
サンプルプロンプト2
エンタープライズチームと研究者を対象にした2分間の戦略的概要動画を作成し、多言語の声を活用して深いグローバル顧客インサイトを得るための巨大な可能性を探ります。ビジュアルスタイルは、グローバルマップアニメーション、多様なAIアバター、明確なデータビジュアライゼーションを特徴とし、さまざまな言語能力を示す共感的で明確なオーディオトラックでサポートします。HeyGenの字幕/キャプションを利用してアクセシビリティを向上させ、テンプレートとシーン機能を活用して多様な言語コンテンツを構造化し、さまざまな言語コンテキストでの顧客フィードバック分析を効率化する方法を示します。
サンプルプロンプト3
データサイエンティストとAIエンジニア向けに1分30秒の指導動画を設計し、HeyGenのAI音声生成機能でピッチと感情を高度に制御し、真実味のある顧客の声を作成する方法を示します。ビジュアルには直感的なUIデモと控えめな波形分析を特徴とし、表現力豊かなオーディオスタイルで多様なAI音声生成の例を示します。HeyGenのスクリプトから動画への変換機能を活用して、音声のニュアンスを細かく制御し、すべての顧客ストーリーが真に響くようにする動的コンテンツを効率的に作成します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

顧客の声動画の作成方法

顧客フィードバックをAIアバターとリアルなナレーションで魅力的な動画証言とインサイトに変換し、メッセージを強力に響かせます。

1
Step 1
顧客ナラティブを作成
まず、顧客の声のスクリプトを作成し、主要な証言やインサイトをまとめます。次に、メッセージを視覚的に表現する魅力的な**AIアバター**を選び、テキストから音声への技術を活用します。
2
Step 2
魅力的なナレーションを生成
準備したスクリプトをプラットフォームに貼り付けます。高度な**ナレーション生成**機能を利用して、テキストを自然な音声に即座に変換し、AI音声生成を通じて顧客の声を明確に伝えます。
3
Step 3
一貫したブランディングを適用
ブランドのロゴと色を**ブランディングコントロール**を使用して適用し、プロフェッショナルで統一感のある外観を確保し、顧客のストーリーを視覚的なアイデンティティで補完します。
4
Step 4
動画を完成させてエクスポート
完成した動画を確認し、タイミングやビジュアルに最終調整を加えます。最後に、**アスペクト比のリサイズとエクスポート**機能を使用して、高品質な動画ナレーションをダウンロードし、さまざまなプラットフォームで共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

高パフォーマンスの顧客広告を作成

顧客の声をフィーチャーしたインパクトのある動画広告を開発し、コンバージョンを促進し、リーチを拡大します。

よくある質問

HeyGenはどのようにAIを利用して声を生成しますか？

HeyGenは高度なAI音声生成技術を使用して、テキストを非常に自然で表現力豊かな音声に変換します。ユーザーは、プロフェッショナルな動画ナレーションやAIオーディオブックに必要な、正確なピッチと感情の制御、速度の制御を備えたAI音声を作成できます。

HeyGenのAI音声機能は既存の技術ワークフローと統合できますか？

はい、HeyGenはさまざまな技術システムやアプリケーションにシームレスに統合するための強力なAPIを提供しています。この機能により、チームのコラボレーションが効率化され、高品質な動画ナレーションやAIキャプションの生成プロセスが自動化されます。

HeyGenはどのような多言語音声生成オプションを提供していますか？

HeyGenは多言語音声の広範なサポートを提供し、グローバルなオーディエンス向けに多様なコンテンツを生成できます。プラットフォームには高度なAI吹き替え機能が含まれており、既存のコンテンツをさまざまな言語にシームレスに変換して、より広いリーチを実現します。

HeyGenのAIナレーションを使用してどのようなコンテンツを強化できますか？

HeyGenの強力なAI音声生成は多用途で、YouTube動画のプロフェッショナルなナレーション、ポッドキャストの魅力的なナラティブ、ソーシャルメディア動画のダイナミックなオーディオなど、さまざまなコンテンツタイプを強化できます。多様なプラットフォームとオーディエンスに適したリアルなAIナレーションを提供します。