簡単にビデオブランドスタイルガイドを作成
すべてのビデオに一貫したブランドアイデンティティガイドラインを確立します。HeyGenのブランディングコントロールを活用して、正確なロゴとカラーパレットを簡単に適用します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ジュニアデザイナーとコンテンツクリエイターを対象にした、動的な45秒の指導ビデオを制作し、「承認されたカラーパレット」、「ブランドフォント」、および「イメージ」の正しい使用法などの重要な要素を視覚的に分解します。ビジュアルスタイルは魅力的で説明的であり、親しみやすいナレーションと軽快なバックグラウンドミュージックを伴い、HeyGenのテンプレートとシーンを使用してこれらのガイドラインを簡単に実装できる方法を示します。
フリーランスのビデオエディターとソーシャルメディアマネージャー向けに、短い「デザインのヒント」を提供する30秒の簡潔なビデオを開発し、「ロゴ」の統合と特定の「ビデオグラフィースタイルガイドライン」に従う方法を紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルは、スピーディーで教育的かつモダンであり、HeyGenのAIアバターを活用して専門的なアドバイスを迅速に提供します。
クリエイティブエージェンシーと企業チームを対象にした、洗練された75秒の概要ビデオを作成し、完全な「ブランドアイデンティティガイドライン」の包括的な性質と、それがビデオ制作にどのように影響するかを示します。適切な「テンプレート」の選択から「音楽の種類」の選択まで。このビデオは、洗練されたシネマティックなビジュアル美学と、希望に満ちたサウンドトラックを必要とし、HeyGenのナレーション生成を利用してプロフェッショナルで権威あるナレーションを提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
ブランドガイドライントレーニングのエンゲージメントを向上.
AIを使用して、ブランドアイデンティティガイドラインとビジュアルデザイン基準を効果的にトレーニングする魅力的なビデオを作成し、一貫した適用を確保します。
ソーシャルメディア用の一貫したブランドコンテンツを生成.
ビジュアルスタイルガイドに厳密に従ったソーシャルメディアビデオとクリップを迅速に制作し、プラットフォーム全体で一貫したブランドアイデンティティを維持します。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてすべてのコンテンツで一貫したビデオブランドスタイルを確保できますか？
HeyGenは、ブランドのカラーパレット、ロゴ、フォントを簡単に適用できるようにすることで、一貫したビデオブランドスタイルを維持する力を与えます。テンプレートとブランディングコントロールにより、すべてのビデオが確立されたブランドアイデンティティガイドラインに沿っており、認識可能でプロフェッショナルな外観と感触を作り出します。
HeyGenはビデオのための魅力的なビジュアルスタイルガイドを作成するためにどのようなデザインのヒントを提供しますか？
HeyGenは、直感的なインターフェースとすぐに使えるテンプレートを通じて、ビデオのための魅力的なビジュアルスタイルガイドの作成を簡素化します。ブランドの特定のイメージやデザイン要素を簡単に統合でき、ビデオコンテンツが常にプロフェッショナルなデザイン基準を反映することを保証します。
HeyGenは私たちの特定のブランドフォントとカラーパレットをビデオプロジェクトに組み込むことができますか？
もちろんです。HeyGenは、組織の特定のブランドフォント、カラーパレット、ロゴをすべてのビデオプロジェクトにシームレスに組み込むことができる強力なブランディングコントロールを提供します。これにより、すべてのコンテンツが確立されたブランドアイデンティティガイドラインに一貫して従うことを保証します。
ビデオブランドスタイルガイドはビデオマーケティング戦略にとってなぜ重要ですか？
強力なビデオブランドスタイルガイドは、すべてのコンテンツに一貫した外観と感触を確保し、ブランドアイデンティティを強化するため、成功するビデオマーケティング戦略にとって重要です。HeyGenはこれらのガイドラインの実施を容易にし、最大の効果を得るためにブランドに合ったビデオを効率的かつ効果的に作成できるようにします。