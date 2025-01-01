AIでビジュアルマーチャンダイジングの基本ビデオを作成
HeyGenの効率的なテキストからビデオへのスクリプトを使用して、インパクトのある小売ディスプレイとビジュアルストーリーテリングビデオを迅速に作成します。
小売業界を目指すプロフェッショナルやマーチャンダイジングの学生向けに、基本的な店舗レイアウト技術を示す45秒の情報ビデオを開発します。このビデオは、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、落ち着いたインストゥルメンタル音楽とHeyGenのテキストからビデオへのスクリプト機能を使用して生成された正確なナレーションで、小売ディスプレイに関する明確で実用的なアドバイスを提供します。
マーケターやブランドストラテジスト向けに、ビジュアルマーチャンダイジングのための重要な色彩心理学の洞察を探る30秒の活気あるビデオを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルは魅力的でダイナミックであり、活気あるトランジションと魅力的なAIボイスアクターを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して魅力的なビジュアルストーリーテリングを実現します。
入門レベルの小売スタッフやトレーニング中のビジュアルマーチャンダイザー向けに、基本的なマネキンの取り扱いと効果的な商品配置をカバーする50秒の実用的なガイドをデザインします。ビデオは、フレンドリーな指導音声を伴うシンプルなステップバイステップのビジュアルスタイルが必要で、HeyGenの字幕/キャプションをフル活用して、すべての詳細が簡単に理解できるようにします。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
ビジュアルマーチャンダイジングトレーニングを強化.
AIを活用してダイナミックなビジュアルマーチャンダイジングトレーニングビデオを作成し、学習者のエンゲージメントと知識の保持を大幅に向上させ、より良い小売実行を実現します。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なビジュアルマーチャンダイジングの基本ビデオの作成を支援しますか？
HeyGenは、AI駆動のビデオテンプレートを使用して、マーケターや小売プロフェッショナルがビジュアルマーチャンダイジングの基本ビデオを作成するのを支援します。私たちのプラットフォームはビジュアルストーリーテリングを簡素化し、小売ディスプレイやウィンドウディスプレイのチュートリアルのための魅力的なコンテンツを迅速に制作できるようにします。
HeyGenのAIツールはビジュアルマーチャンダイジングビデオの制作をどのように向上させますか？
もちろんです。HeyGenのAIツールは、リアルなAIアバターとAIボイスアクターを提供することで、ビジュアルマーチャンダイジングビデオを大幅に向上させます。これらの機能は、店舗レイアウトビデオやマネキン取り扱いガイドをプロフェッショナルなプレゼンテーションで生き生きとさせ、時間とリソースを節約します。
HeyGenの無料テキストからビデオへのジェネレーターは、ビジュアルマーチャンダイジングコンテンツの開発にどのように役立ちますか？
HeyGenの無料テキストからビデオへのジェネレーターは、ビジュアルマーチャンダイジングコンテンツを効率的に作成するための中心的な役割を果たします。色彩心理学の洞察や照明技術に関するスクリプトを、カスタマイズ可能なシーンを使用してダイナミックなビデオに変換し、複雑な概念を視聴者にとって理解しやすくします。
HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートは、小売プロフェッショナルのビジュアルストーリーテリングをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、小売プロフェッショナルがビジュアルストーリーテリングで成功するために設計された幅広いカスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールを提供します。これらのテンプレートはさまざまな小売ディスプレイに適応可能で、ビジュアルマーチャンダイジングビデオが一貫したプロフェッショナルなブランドイメージを維持することを保証します。