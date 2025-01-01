ビジュアルアイデンティティトレーニングビデオを迅速かつ簡単に作成
ブランドガイドラインを魅力的なコンテンツに迅速に変換します。HeyGenのAIアバターを使用して、チームにビジュアルアイデンティティをマスターする力を与えましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ブランドガイドラインの重要性を説明する45秒のプロフェッショナルな指導ビデオを開発し、マーケティングマネージャーや企業コミュニケーションチームを対象にします。ビジュアルスタイルはクリーンで権威あるもので、良いブランド使用例と悪いブランド使用例を示し、明確で情報豊富なナレーションをバックにします。HeyGenのAIアバターを使用して、情報を魅力的かつ信頼性のある方法で提示します。
フリーランスデザイナーやクリエイティブエージェンシー向けに、ビジュアルアイデンティティを開発するための典型的なクライアントプロセスを詳細に説明する90秒の解説ビデオを制作します。このビデオは、初期のディスカバリーコールから最終的なアセットの提供まで、段階的なナarrativeを採用し、スムーズなトランジションと親しみやすい声で各ステージを明確に説明します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、ナarrativeの流れを簡単に生成します。
効果的なクリエイティブディレクションとテンプレートの戦略的な使用を強調する30秒の洗練されたプロモーションビデオをデザインし、マーケティングプロフェッショナルを対象にします。ビジュアルとオーディオスタイルは、速いペースで現代的かつエネルギッシュであり、さまざまなマーケティング資料の迅速な変換を紹介します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを組み込んで、ビジュアル例を迅速に強化します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
HeyGenはどのようにしてビジュアルアイデンティティトレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、スクリプトをAIアバターを使った魅力的なコンテンツに変換することで、ビジュアルアイデンティティトレーニングビデオを簡単に作成する力を与えます。カスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールを活用して、すべてのビデオが確立されたブランドアイデンティティとビジュアルガイドラインに完全に一致するようにします。
HeyGenはブランドガイドラインを維持するためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントをすべてのビデオにシームレスに統合することができます。これにより、すべてのクリエイティブディレクションとブランドガイドラインが最終アセット全体で一貫して適用されることを保証します。
HeyGenはビジュアルアイデンティティデザインのコンセプト説明を支援できますか？
HeyGenはビデオ作成に焦点を当てていますが、ビジュアルアイデンティティデザインのプレゼンテーションを大幅に強化することができます。コンセプト作成のメモやムードボードを動的なビデオ説明に変換し、プロフェッショナルなテンプレートと多様なメディアを使用して、クリエイティブディレクションを効果的に伝えることができます。
HeyGenはビジュアルアセットのクライアントプロセスをどのように効率化しますか？
HeyGenは、ディスカバリーコールの洞察から最終アセットのパッケージングまで、さまざまなステージの高品質なビデオ説明を迅速に制作することで、クライアントプロセスを効率化します。ターゲットオーディエンスに合わせたコンテンツを迅速に作成し、明確さを高め、プロジェクトの納期を短縮します。