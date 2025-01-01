訪問者安全ビデオを作成して安全な職場を実現

訪問者安全トレーニングビデオを迅速に制作し、AIアバターを使用して記憶力を高め、職場のコンプライアンスを確保します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

工場の訪問者向けに、ダイナミックで指導的なビジュアルスタイルを用いた45秒の「訪問者安全トレーニングビデオ」モジュールを開発してください。機械の安全ゾーンと必須のPPE要件を強調するために、明確なアニメーションを使用し、短期訪問者を対象とします。HeyGenのテンプレートとシーン、スクリプトからのテキストビデオを利用して、この重要な安全ブリーフィングを効率的に制作します。
研究施設への国際訪問者を対象とした90秒の「職場安全トレーニング」ビデオを制作し、「多言語サポート」を組み込みます。この情報提供ビデオは、清潔でプロフェッショナルなビジュアルスタイルを維持し、ラボの衛生と制限区域を強調する強力なビジュアルキューを使用します。多様な視聴者に対する明確さを確保するために、HeyGenの字幕/キャプションとボイスオーバー生成を使用して異なる言語オプションを提供します。
すべての訪問者向けに、緊急避難手順を示す緊急の30秒「安全トレーニングビデオ」クリップを設計し、明確さのために「アニメーションビジュアル」を使用します。このビデオは、直接的で明確なトーンを持ち、火災出口と集合場所を示すインパクトのあるストックビジュアルを使用し、予期しない事態に対する迅速な記憶を重視します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連する映像を見つけ、スクリプトからのテキストビデオを使用して迅速に展開します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

訪問者安全ビデオの作成方法

AIを使用して迅速かつ効率的に訪問者安全トレーニングビデオを制作し、到着時からゲストが情報を得て安全であることを確保します。

Step 1
テンプレートを選択するかスクリプトを書く
プロフェッショナルなテンプレートのライブラリから選ぶか、カスタムスクリプトを作成して主要な安全プロトコルを組み込みます。これが効果的な訪問者安全ビデオの基盤となります。
Step 2
AIアバターとビジュアルを選ぶ
リアルなAIアバターでスクリプトを生き生きとさせるか、メディアライブラリからのアニメーションビジュアルを使用して安全手順を明確に示し、理解を深めます。
Step 3
アクセシビリティとブランディング要素を追加
自動字幕と多言語ボイスオーバーを追加して、すべての訪問者にメッセージが届くようにします。ブランドのロゴと色を統合して、プロフェッショナルで一貫した外観を保ちます。
Step 4
ビデオをエクスポートして配布
完成した安全ビデオをさまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比で簡単にエクスポートします。シームレスなLMS統合やモバイル最適化の準備をして、すべての訪問者に効果的に届けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全プロトコルを簡素化

すべての訪問者にとって理解しやすいクリアなAIビデオを使用して、複雑な安全手順を簡単に理解させ、理解度とコンプライアンスを向上させます。

よくある質問

HeyGenは訪問者安全ビデオの作成をどのように効率化しますか？

HeyGenは直感的な「テンプレート」と「AIアバター」を使用して、迅速に「訪問者安全ビデオ」を作成することを可能にします。「スクリプトライティング」をプロフェッショナルなビデオに変換する高度な「テキストビデオ」機能を活用し、制作時間と労力を大幅に削減します。

HeyGenはカスタマイズされた安全トレーニングコンテンツの機能を提供していますか？

もちろんです。HeyGenは非常に「カスタマイズされたトレーニングコンテンツ」を提供し、会社の「ブランディングコントロール」を統合し、自社のメディアや広範な「メディアライブラリ」ストックを使用することができます。また、「多言語サポート」と「字幕」を使用して多様な視聴者にメッセージを調整し、すべての「従業員導入」ニーズを満たします。

HeyGenは職場安全トレーニングを魅力的にするためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは「魅力的な安全トレーニングビデオ」を作成するための強力なツールを提供し、リアルな「AIアバター」と「アニメーションビジュアル」を使用して注意を引きます。これらのダイナミックな要素は「記憶力の向上」に不可欠で、「職場安全トレーニング」をより効果的で記憶に残るものにします。

HeyGenのAIは安全ビデオ制作における記憶力向上に役立ちますか？

はい、HeyGenの最先端の「AI」は「安全ビデオ制作」における「記憶力向上」に大いに貢献します。コンテンツをよりダイナミックでパーソナライズされたものにすることで、「AIアバター」や「アニメーションビジュアル」などの機能が重要な情報を効果的に伝え、「職場安全トレーニング」が視聴者に響くようにします。