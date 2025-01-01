ブランドのためのビジョンとミッションビデオを作成

戦略的プランを魅力的なビデオで強化しましょう。HeyGenのAIアバターを使用して、魅力的なビジョンとミッションステートメントを簡単に作成できます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングチームやプロジェクトマネージャー向けに、60秒の魅力的なビデオを開発し、強力なミッションステートメントが「記述的」な特性を持ち、「戦略的目標」を導く方法を詳述します。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックで情報豊かにし、アニメーション化されたインフォグラフィックと明確で軽快なナレーションを組み合わせて、観客の注意を引き続けます。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して物語を構築し、ボイスオーバー生成でプロフェッショナルなサウンドを確保します。
サンプルプロンプト2
社内トレーニングとチームリーダー向けに設計された90秒の実用的な指導ビデオを作成し、「ビジョンとミッションステートメントの書き方」を「ホワイトボードセッション」と「チーム」をシミュレートして示します。美的感覚は現代的で協力的にし、画面上のテキストオーバーレイを使用して重要なポイントを強調し、親しみやすい指導的なオーディオトーンを組み合わせます。字幕/キャプションを追加してアクセシビリティを向上させ、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して視覚的なストーリーテリングを豊かにします。
サンプルプロンプト3
資金調達を求める起業家や経営者向けに、30秒のインパクトのあるビデオを作成し、明確に定義された「ビジョンとミッションステートメント」の力を「北極星」として強調し、「ビジョンとミッションビデオを作成する方法」を示します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、インスピレーションを与えるもので、洗練されたトランジションと力強いバックグラウンドミュージックを使用して「大胆な」未来を伝えます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに適応可能なメッセージを確保し、ブランドの一貫性を保つためにAIアバターを使用することも可能です。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ビジョンとミッションビデオの作成方法

HeyGenを使用して戦略的ビジョンとミッションを魅力的なビデオコンテンツに変換し、組織全体で明確さとインパクトを確保します。

1
Step 1
ビジョンとミッションのスクリプトを書く
魅力的なビジョンとミッションステートメントを作成します。「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、テキストを瞬時にビデオスクリプトに変換し、メッセージの基盤を築きます。
2
Step 2
AIアバターを選択する
ブランドやリーダーシップを表現するために多様な「AIアバター」から選択します。組織のアイデンティティとメッセージの伝達に完全に一致するように外見をパーソナライズします。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加する
関連するビジュアルでビデオを強化し、一貫したブランディングを確保します。プロフェッショナルな「テンプレートとシーン」を利用して、インパクトのあるレイアウトを迅速に設定し、ブランドのロゴとカラーを組み込みます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートする
ビデオを完成させ、さまざまなプラットフォーム用に希望の形式で「エクスポート」します。オプションで「字幕/キャプション」を追加し、視聴者とのアクセシビリティとエンゲージメントを広げます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プラットフォーム全体でビジョンとミッションを共有

ソーシャルメディア向けに魅力的なビデオコンテンツを迅速に制作し、ビジョンとミッションをより広いオーディエンスに明確に伝えます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私たちの組織のために魅力的なビジョンとミッションビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを使用して、スクリプトを魅力的なコンテンツに変換することで、インパクトのあるビジョンとミッションビデオを作成する力を提供します。これにより、会社の未来の抱負と方向性をチームやステークホルダーに明確に伝えることができます。

HeyGenは私たちのビジョンステートメントビデオをカスタマイズするためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、ロゴの統合やカスタムカラーを含む広範なブランディングコントロール、豊富なメディアライブラリ、カスタマイズ可能なテンプレートを提供しています。これらの機能により、独自のブランドアイデンティティと戦略的目標を真に反映した独自のビデオを制作することができます。

HeyGenは戦略的プランやミッションステートメントをチームに説明するプロセスを簡素化できますか？

もちろんです。HeyGenは、戦略的プランやミッションステートメントをテキストから直接魅力的なビデオに変換することで、複雑なコミュニケーションを簡素化します。プロフェッショナルなボイスオーバーと簡単に追加できる字幕により、チームはコアメッセージと大胆な目標を迅速に把握できます。

HeyGenは記述的なビジョンと包括的なミッションステートメントの両方を効果的に伝えることをサポートしていますか？

はい、HeyGenは記述的なビジョンと包括的なミッションステートメントの両方を明確かつインパクトのある形で伝えるように設計されています。私たちのAI駆動プラットフォームは、あなたのメッセージが大胆であれ定量的であれ、強力に共鳴することを保証し、北極星コミュニケーションの優れたツールとなります。