プロフェッショナリズムを高めるバーチャル会議エチケットビデオを作成

HeyGenのAIアバターを使用して、オンライン会議のルールをマスターし、プロフェッショナルなイメージを向上させるための短くて楽しいビデオガイドで従業員を支援します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
プロフェッショナル向けに、Zoom会議中に完璧なプロフェッショナルイメージを維持するための真剣なヒントを詳細に説明する60秒のビデオを開発します。洗練された企業の美学とHeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用した権威あるナレーションを特徴とします。
サンプルプロンプト2
一般ユーザーを対象に、バーチャル背景と手を挙げるボタンの効果的な使用法を素早く紹介する30秒の短くて楽しいガイドを制作します。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、迅速で視覚的に魅力的なコンテンツを作成します。
サンプルプロンプト3
全チームメンバー向けに、重要なオンライン会議のルールを説明する50秒のトップ10リストビデオをデザインします。HeyGenによって生成された明確で読みやすい字幕を使用し、プロフェッショナルで直接的なビジュアルスタイルと励ましの音声トラックを補完します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

バーチャル会議エチケットビデオの作成方法

チームのバーチャル会議エチケットを向上させ、洗練されたプロフェッショナルなイメージを簡単に投影するための魅力的で短くて楽しいビデオガイドを作成します。

1
Step 1
エチケットスクリプトを作成
まず、バーチャル会議のエチケットの重要なポイントをまとめます。次に、HeyGenでプロフェッショナルなAIアバターを選び、ガイドを提示してオーディエンスとつながります。
2
Step 2
テキストからビデオを生成
洗練されたスクリプトをHeyGenに貼り付けます。スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を利用して、テキストを瞬時にダイナミックなビデオに変換し、短くて楽しいガイドに最適です。
3
Step 3
ブランディングとビジュアルを適用
ビデオのプロフェッショナルなイメージを向上させます。HeyGenのブランディングコントロールを使用して、会社のロゴと色を適用し、バーチャル会議エチケットのヒントに一貫性と洗練された外観を確保します。
4
Step 4
ガイドをエクスポートして共有
バーチャル会議エチケットビデオの明確さを確認します。その後、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォームで従業員全員とシームレスに共有できるようにビデオを準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

エチケット教育を拡大

組織全体で包括的なバーチャル会議エチケットコースを開発し、配布することで、すべての従業員がプロフェッショナルなイメージを維持できるようにします。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてチームのためにバーチャル会議エチケットビデオの作成を簡素化できますか？

HeyGenは、AIアバターとスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを使用して、魅力的なバーチャル会議エチケットビデオを簡単に作成できます。この効率的なプロセスにより、従業員が重要なオンライン会議のルールを理解し、プロフェッショナルなイメージを一貫して向上させることができます。

HeyGenは私たちのブランドを反映したビデオ会議エチケットのヒントを制作するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenを使用すれば、ロゴや色などのブランド要素を取り入れたプロフェッショナルなビデオ会議エチケットのヒントを簡単に制作できます。これにより、Zoom会議での適切なバーチャル背景の使用法などのガイドラインが、会社のアイデンティティに完全に一致します。

HeyGenは包括的なビデオ会議エチケットガイドのためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、プロフェッショナルに最適な効果的なビデオ会議エチケットガイドを作成するための多様なテンプレート、ナレーション生成、自動字幕などの機能を提供しています。

HeyGenはどのようにしてバーチャル会議エチケットの指示をすべての人にアクセス可能にしますか？

HeyGenは、自動字幕や多言語ナレーション生成などの機能を通じて、バーチャル会議エチケットの指示をすべての人にアクセス可能にします。これにより、視聴の好みや場所に関係なく、すべての従業員が重要なオンライン会議のルールを簡単に理解できます。