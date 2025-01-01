リモートチーム向けバーチャルコラボレーションヒント動画を作成
HeyGenのAIアバターを使用して、プロフェッショナルなトレーニング動画を簡単に作成し、リモート環境でのチームワークと従業員のエンゲージメントを向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
バーチャルチームにおける一般的なコミュニケーションギャップに対処する60秒の情報動画を開発し、マネージャー向けに実行可能なビデオコミュニケーション戦略を提供します。プロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、正確なテキストからビデオへのスクリプトから生成された読みやすい字幕を使用します。対象：リアルタイムの接続を改善しようとするチームリーダーとプロジェクトマネージャー。
バーチャルブレインストーミングセッション中にチームワークと従業員のエンゲージメントを向上させる方法を紹介する30秒のダイナミックな動画を制作します。メディアライブラリ/ストックサポート機能から多様なストックメディアを取り入れ、クリエイティブなアイデアを視覚的に表現します。対象：革新的なエンゲージメント方法を探している内部コミュニケーションチームと人事部。
バーチャルコラボレーションのヒント動画を作成するためのベストプラクティスを示す50秒の教育動画をデザインし、プレゼンテーションとインパクトに焦点を当てます。ビジュアルスタイルはスリークでチュートリアル風にし、クリアな音声と異なるプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を持たせます。対象：リモートチームと効果的なコラボレーションの洞察を共有したいプロフェッショナル。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにリモートワークのコラボレーションを強化できますか？
HeyGenは、リモートワーク環境でのコミュニケーションギャップを埋めるために、魅力的なビデオコミュニケーションを迅速に作成する力をチームに提供します。AIアバターとテキストからビデオへの技術を活用して、重要な更新情報や説明動画を簡単に共有できます。
HeyGenは内部コミュニケーションのためにどのような動画を作成できますか？
HeyGenは、プロフェッショナルな内部コミュニケーションやトレーニング動画の生成に最適です。テンプレート、ブランディングコントロール、ナレーション生成を使用して、従業員のエンゲージメントとチームワークを向上させる一貫したメッセージを届けることができます。
HeyGenはバーチャルコラボレーションのヒント動画の作成を支援できますか？
はい、HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを使用して、バーチャルコラボレーションのヒント動画やさまざまなビデオヒントを効率的に作成することができます。字幕やブランディングを簡単に追加して、チーム全体で明確でプロフェッショナルなビデオコミュニケーションを実現します。
HeyGenはチームビルディングのためのビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバターとテキストからビデオへの技術を使用して、スクリプトを高品質なビデオに変換することで、チームビルディングやその他のイニシアチブのためのビデオ作成を簡素化します。これにより、広範なビデオ制作経験がなくても、リアルタイムの接続のための魅力的なコンテンツを迅速に制作できます。