ビデオスクリプトトレーニングビデオを迅速かつ簡単に作成
リアルなAIアバターを使用して、トレーニングビデオスクリプトのアイデアを魅力的で素晴らしいビデオに変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員向けに、HRプロフェッショナルやL&Dスペシャリストを対象とした、クリーンで情報豊かなビジュアルと権威ある落ち着いた声を持つ、プロフェッショナルな60秒のHRオンボーディングビデオを作成します。このAIトレーニングビデオは、HeyGenの「AIアバター」を活用して、複雑な撮影なしで一貫した高品質のプレゼンテーションを提供し、会社の方針や文化を効率的に紹介する方法を示します。
営業チームやプロダクトマネージャー向けに、魅力的で明確なビジュアルと親しみやすく熱意ある声を特徴とする、ダイナミックな30秒のマイクロラーニングビデオを制作し、新製品の特徴を強調します。この簡潔なプロダクトデモンストレーションは、HeyGenの「字幕/キャプション」機能を使用して、アクセシビリティと情報の保持を確保し、複雑な情報を簡単に消化できるようにします。
コンテンツクリエイターや教育者向けに、創造的でチュートリアルのようなビジュアルアプローチとイラストアニメーション、明確で指導的な声を採用した、情報豊かな50秒のトレーニングビデオスクリプトを設計します。事前に作成されたビデオスクリプトテンプレートを活用してコンテンツを効果的に構成し、HeyGenの「ボイスオーバー生成」を利用してプロフェッショナルなナレーションを迅速かつ効率的に追加し、静的なスクリプトを魅力的なトレーニング教材に変換する方法を探ります。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにしてトレーニングビデオのための魅力的なビデオスクリプトを作成するのに役立ちますか？
HeyGenのAIを活用したプラットフォームは、強力なツールとスクリプトのアウトライン機能を提供し、トレーニングビデオのための魅力的なビデオスクリプトを効率的に作成することができます。AIを活用したビデオスクリプトテンプレートを利用して、クリエイティブなプロセスを効率化し、高品質なコンテンツを制作できます。
HeyGenはトレーニングビデオスクリプトを作成するためのAIを活用したテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはコンテンツ作成を迅速に開始するためのAIを活用したさまざまなビデオスクリプトテンプレートを提供しています。これらのテンプレートは、効果的なトレーニングビデオスクリプトを迅速に開発するのに役立ち、メッセージを明確かつインパクトのあるものにします。
HeyGenはAIトレーニングビデオにAIスポークスパーソンを組み込むことができますか？
もちろんです。HeyGenはAIトレーニングビデオにAIスポークスパーソンやAIアバターをシームレスに統合することができます。これにより、トレーニングコンテンツがダイナミックなプレゼンターとボイスオーバーで生き生きとし、エンゲージメントとプロフェッショナリズムが向上します。
HeyGenがプロフェッショナルなマイクロラーニングビデオを制作するための理想的なソリューションである理由は何ですか？
HeyGenは、ビデオスクリプトテンプレートの生成から字幕やコールトゥアクションの追加まで、プロフェッショナルなマイクロラーニングビデオの制作プロセス全体を簡素化します。その包括的な機能により、HRオンボーディングや製品デモンストレーションなど、さまざまな用途に対して高品質なトレーニングビデオを効率的に作成できます。