成功のためのビデオコンテンツ戦略ビデオを作成

魅力的なビデオコンテンツでブランドを強化。HeyGenのテキスト-to-ビデオを使用して、スクリプトから簡単にプロフェッショナルなビデオを作成。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

マーケティングマネージャーやブランドストラテジストを対象に、堅牢なビデオマーケティング戦略に適した多様なビデオタイプを紹介する45秒のプロフェッショナルなビデオを開発します。ダイナミックなビジュアルスタイルと魅力的なビジュアルを使用し、AIアバターが戦略に関する重要な洞察を提示します。
映画製作者、デジタルストーリーテラー、教育者を対象に、映画的なビジュアルスタイルと感情的な音楽を通じて影響力のあるビデオストーリーテリング技術を示す60秒のインスピレーションビデオを作成します。HeyGenで自動的に字幕を生成し、アクセシビリティと広範なリーチを確保します。
ソーシャルメディアマネージャーやインフルエンサー向けに、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームにおける効果的なコンテンツ作成戦略を詳述する30秒の活気あるビデオをデザインします。テンポの速い現代的なビジュアルスタイルとクリアなサウンドデザインを使用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを強調してプラットフォーム最適化を図ります。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ビデオコンテンツ戦略ビデオの作成方法

アイデアを戦略的なビデオコンテンツに変換。このガイドでは、視聴者に共鳴し、目標を達成するビデオを効果的に計画、制作、配信する方法を示します。

1
Step 1
ビデオコンテンツプランを作成
目的とターゲットオーディエンスを定義して「ビデオコンテンツプランニング」を開発します。メッセージが明確であることを確認するために詳細なスクリプトを作成し、HeyGenの「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能を活用して基礎的なビデオを瞬時に生成します。
2
Step 2
ビジュアルと音声を選択
魅力的な「ビジュアル要素」と適切なビデオタイプを選択して、ビデオの影響力を高めます。ブランドを代表する「AIアバター」を選ぶか、ナレーション生成を使用してコンテンツに個人的なタッチを加えます。
3
Step 3
ブランディングと仕上げを適用
ロゴやブランドカラーなどのカスタム「ブランディングコントロール」を組み込むことで「ブランド認知度」を強化します。明確な「字幕/キャプション」を追加して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームでのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
4
Step 4
効果的な配信のためにエクスポート
さまざまなプラットフォームに合わせて「ビデオマーケティング」の取り組みを最適化します。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、最終的なビデオコンテンツがすべてのチャネルでプロフェッショナルで魅力的に見えるようにし、視聴者が発見できるように準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を紹介

AIビデオを使用して信頼を築き、ブランドの評判を強化する本物で説得力のある顧客の声を制作します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なビデオコンテンツの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトをリアルなAIアバターとダイナミックなビジュアル要素を備えたビデオに変換することで、ユーザーがプロフェッショナルなビデオコンテンツを簡単に作成できるようにします。これにより、複雑な制作を必要とせずに効果的なビデオストーリーテリングが可能になり、ブランド認知度を高めることができます。

HeyGenはどのようなツールを提供して、堅牢なビデオコンテンツ戦略を開発しますか？

HeyGenは、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに適した多様なビデオタイプを生成できる強力なツールを提供し、ビデオコンテンツ戦略をサポートします。アスペクト比のリサイズにより、すべてのチャネルでビデオマーケティングの取り組みが最適化され、全体的なビデオコンテンツ計画が向上します。

HeyGenを使用してスクリプトからビデオコンテンツをどのくらい早く作成できますか？

HeyGenは、スクリプトを洗練されたビデオコンテンツに瞬時に変換することで、コンテンツ作成プロセスを効率化します。高度なテキスト-to-ビデオとナレーション生成により、制作時間を大幅に短縮し、あらゆる目的に合わせた高品質なビデオを効率的に生成できます。

HeyGenは一貫したビジュアルアイデンティティを維持するためのカスタムブランディングをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ビデオコンテンツがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。ロゴやブランドカラーを簡単に組み込んだり、カスタマイズ可能なテンプレートを活用して、ブランド認知度を高めるユニークなビジュアル要素を作成できます。