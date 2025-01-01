バージョンリリースビデオを作成：新機能を迅速に共有
HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、魅力的な製品アップデートビデオとリリースノートを瞬時に生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新バージョンリリースを発表するための30秒の共有可能なビデオクリップをソーシャルメディア向けに開発し、トレンディなビジュアルスタイルとモダンな音楽で見込みユーザーをターゲットにし、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速かつインパクトのある制作を行います。
ステークホルダーと新しいユーザー向けに、製品ビデオコレクションの進化と価値を詳細に説明する60秒の魅力的な製品ストーリーテリングビデオを制作し、プロフェッショナルでインスパイアリングなビジュアルとナラティブ駆動のオーディオスタイルでメッセージを強化し、HeyGenのボイスオーバー生成を活用します。
技術ユーザー向けに90秒の柔軟なデモビデオを設計し、リリースノートで言及された重要な強化を説明し、明確で落ち着いたビジュアルアプローチと正確なナレーションを補完するバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenの字幕/キャプションを使用してアクセシビリティを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして製品アップデートビデオと新機能発表の作成を効率化しますか？
HeyGenはAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を使用して、魅力的な「製品アップデートビデオ」と「新機能」発表を簡単に作成できます。「リリースノート」ビデオを迅速に生成し、常に最新の提供内容をオーディエンスに伝えることができます。
HeyGenは画面録画機能を備えた柔軟なデモビデオの作成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenはAIアバタープレゼンターと組み合わせて「柔軟なデモビデオ」を制作することができます。統合された「ウェブカメラと画面録画機能」を利用して、製品の機能を効果的に紹介できます。
HeyGenは製品ビデオをさまざまなプラットフォームで共有可能にするためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なアスペクト比とエクスポートオプションを使用して「共有可能なビデオクリップ」を簡単に生成することで、コンテンツを非常に「共有可能」にします。字幕とブランディングコントロールを追加して、「ソーシャル」メディアや広範な配信に最適化された「製品ビデオ」を確保できます。
HeyGenは製品ストーリーテリングをどのように強化し、ビデオコレクションを統合しますか？
HeyGenはAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、一貫したブランドコンテンツを作成することで「製品ストーリーテリング」を大幅に改善します。すべてのマーケティング資料を統一された「製品ビデオコレクション」に整理し、コンテンツ管理と配信を簡素化します。