HeyGenの効率的なテンプレートとシーンを活用して、カスタマイズ可能なハウツービデオでベンダー管理プロセスを簡素化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のベンダーを対象に、ベンダーポータルでの情報更新の詳細な手順を説明する60秒の'ハウツービデオ'を作成してください。このビデオは、プロフェッショナルなチュートリアルスタイルを採用し、画面録画とAIアバターの説明を組み合わせ、'スクリプトからのテキストビデオ'機能で生成された正確な'字幕/キャプション'をサポートして、'ベンダー管理プロセス'のすべてのステップを理解できるようにします。
HRチームや調達マネージャーを対象にした30秒の魅力的なプロモーションビデオを開発し、'ベンダー設定ビデオの作成'が'オンボーディング時間'を大幅に短縮できることを紹介します。ビジュアルスタイルはモダンでインフォグラフィックを駆使し、効率向上を強調し、'アスペクト比のリサイズとエクスポート'を利用してさまざまなプラットフォームでのプロフェッショナルな成果を示す権威ある'AIボイスアクター'を使用します。
多様なグローバルベンダーを持つ企業向けに、カスタマイズされた設定手順と'多言語'サポートに焦点を当てた50秒の'ビデオチュートリアル'を設計してください。このビデオは、動的な'テンプレートとシーン'で柔軟性を視覚的に伝え、さまざまな言語で話す'AIアバター'をフィーチャーし、すべての国際的なパートナーに明確さを確保するために'字幕/キャプション'を補完し、グローバルリーチのための'AI駆動ビデオテンプレート'の力を強調します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてベンダー設定ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAI駆動のビデオテンプレートと強力なAIビデオジェネレーターを活用して、ベンダー設定ビデオの作成プロセスを効率化します。魅力的なトレーニングビデオやビデオチュートリアルを迅速に制作し、オンボーディング時間を大幅に短縮できます。
HeyGenのAIアバターはベンダーポータルトレーニングを強化できますか？
もちろんです。HeyGenのリアルなAIアバターは、複数の言語でベンダーポータルトレーニングやハウツービデオを提供し、グローバルベンダーに対して明確なコミュニケーションを保証します。この機能は、HRチームがプロフェッショナルで一貫したビジュアルとAIボイスアクターの能力を活用して、ベンダー管理プロセスを標準化するのに役立ちます。
HeyGenはベンダーオンボーディングの効率化にどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、ベンダーオンボーディングの効率化に貢献するインパクトのあるベンダー設定ビデオを作成するための包括的なツールを提供します。AIキャプションジェネレーター、カスタムブランディングコントロール、充実したメディアライブラリを活用して、指導ビデオが明確でアクセスしやすく、会社のアイデンティティに合致するようにします。
なぜ企業はベンダー管理に関連するハウツービデオや指導ビデオにHeyGenを使用すべきですか？
企業は、ベンダー管理プロセスのための高品質なハウツービデオや指導ビデオを効率的に作成するためにHeyGenを選ぶべきです。私たちのプラットフォームを使用すると、プロフェッショナルなビデオチュートリアルを迅速に制作でき、すべてのベンダー設定およびオンボーディング段階での明確さと一貫性を向上させます。