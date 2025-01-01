AIでベンダー設定ビデオを迅速に作成

HeyGenの効率的なテンプレートとシーンを活用して、カスタマイズ可能なハウツービデオでベンダー管理プロセスを簡素化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のベンダーを対象に、ベンダーポータルでの情報更新の詳細な手順を説明する60秒の'ハウツービデオ'を作成してください。このビデオは、プロフェッショナルなチュートリアルスタイルを採用し、画面録画とAIアバターの説明を組み合わせ、'スクリプトからのテキストビデオ'機能で生成された正確な'字幕/キャプション'をサポートして、'ベンダー管理プロセス'のすべてのステップを理解できるようにします。
サンプルプロンプト2
HRチームや調達マネージャーを対象にした30秒の魅力的なプロモーションビデオを開発し、'ベンダー設定ビデオの作成'が'オンボーディング時間'を大幅に短縮できることを紹介します。ビジュアルスタイルはモダンでインフォグラフィックを駆使し、効率向上を強調し、'アスペクト比のリサイズとエクスポート'を利用してさまざまなプラットフォームでのプロフェッショナルな成果を示す権威ある'AIボイスアクター'を使用します。
サンプルプロンプト3
多様なグローバルベンダーを持つ企業向けに、カスタマイズされた設定手順と'多言語'サポートに焦点を当てた50秒の'ビデオチュートリアル'を設計してください。このビデオは、動的な'テンプレートとシーン'で柔軟性を視覚的に伝え、さまざまな言語で話す'AIアバター'をフィーチャーし、すべての国際的なパートナーに明確さを確保するために'字幕/キャプション'を補完し、グローバルリーチのための'AI駆動ビデオテンプレート'の力を強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ベンダー設定ビデオの作成方法

HeyGenのAIビデオジェネレーターを使用して、迅速に明確でプロフェッショナルなベンダーオンボーディングガイドとトレーニングビデオを作成し、ベンダー管理を効率化します。

1
Step 1
AI駆動テンプレートを選択
プロジェクトを開始するには、魅力的なベンダー設定ビデオを作成するのに最適な、プロフェッショナルにデザインされたAI駆動テンプレートから選択します。
2
Step 2
AIアバターを追加
画面上のプレゼンターとして魅力的なAIアバターを選択し、指導コンテンツをパーソナライズして、ベンダートレーニングをよりダイナミックにします。
3
Step 3
ナレーションを生成
HeyGenの高度なナレーション生成機能を利用して、自然な音声のナレーションをビデオに追加し、明確さとプロフェッショナリズムを向上させます。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
希望のアスペクト比でベンダーオンボーディングビデオをエクスポートし、新しいベンダーへのシームレスな配信の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なベンダープロセスを簡素化

複雑なベンダー管理プロセスとポータルトレーニングを、明確で理解しやすいAI駆動のビデオチュートリアルに簡単に変換します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてベンダー設定ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAI駆動のビデオテンプレートと強力なAIビデオジェネレーターを活用して、ベンダー設定ビデオの作成プロセスを効率化します。魅力的なトレーニングビデオやビデオチュートリアルを迅速に制作し、オンボーディング時間を大幅に短縮できます。

HeyGenのAIアバターはベンダーポータルトレーニングを強化できますか？

もちろんです。HeyGenのリアルなAIアバターは、複数の言語でベンダーポータルトレーニングやハウツービデオを提供し、グローバルベンダーに対して明確なコミュニケーションを保証します。この機能は、HRチームがプロフェッショナルで一貫したビジュアルとAIボイスアクターの能力を活用して、ベンダー管理プロセスを標準化するのに役立ちます。

HeyGenはベンダーオンボーディングの効率化にどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、ベンダーオンボーディングの効率化に貢献するインパクトのあるベンダー設定ビデオを作成するための包括的なツールを提供します。AIキャプションジェネレーター、カスタムブランディングコントロール、充実したメディアライブラリを活用して、指導ビデオが明確でアクセスしやすく、会社のアイデンティティに合致するようにします。

なぜ企業はベンダー管理に関連するハウツービデオや指導ビデオにHeyGenを使用すべきですか？

企業は、ベンダー管理プロセスのための高品質なハウツービデオや指導ビデオを効率的に作成するためにHeyGenを選ぶべきです。私たちのプラットフォームを使用すると、プロフェッショナルなビデオチュートリアルを迅速に制作でき、すべてのベンダー設定およびオンボーディング段階での明確さと一貫性を向上させます。