AIアバターでベンダーポータルトレーニングビデオを作成
カスタマイズ可能なスクリプトをテキスト-to-ビデオで変換し、シームレスなベンダーオンボーディングのための魅力的なトレーニングビデオを簡単に作成します。
既存のベンダー向けに、ベンダーポータル内の主要な調達ワークフローを示す60秒の指導ビデオを開発してください。プロジェクト提出のような特定のタスクに焦点を当てます。ビジュアルスタイルは、クリックを強調した正確なステップバイステップの画面録画とモダンな美学を持つべきです。音声スタイルは簡潔で直接的であり、プロフェッショナルなボイスオーバー生成と正確な字幕/キャプションで強化され、最大限の明確さを提供します。
すべてのベンダーを対象に、ポータルを通じた一貫したベンダー管理の効率と利点を強調する30秒のダイナミックなビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは活気に満ち、クイックカット、ダイナミックなインフォグラフィック、表現力豊かなAIアバターを特徴とし、高いエンゲージメントを維持します。音声スタイルはエネルギッシュで励みになるもので、カスタマイズ可能なスクリプトを利用して、効率的な運用についての強力なメッセージを伝えます。
ベンダーが経験する一般的な痛点に対処し、ポータルがプロセスを簡素化する方法を示す90秒のeラーニングビデオを設計してください。手動提出に苦労している可能性のあるベンダーを対象に、安心感と助けになるトーンを提供します。ビジュアルスタイルは、ユーザーフレンドリーなインターフェースデモンストレーションを備えた明確な問題解決の物語を特徴とし、関連性のあるシナリオのための豊富なメディアライブラリ/ストックサポートでサポートされ、スクリプトからのテキスト-to-ビデオでナレーションされます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてベンダーポータルトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトをAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を使用してプロフェッショナルなビデオに変換することで、ベンダーポータルトレーニングビデオの作成プロセスを簡素化します。この強力なAI駆動ツールにより、複雑な編集なしでベンダーオンボーディングのための高品質な指導ビデオを迅速に制作できます。
HeyGenのAIトレーニングビデオは、ベンダー管理においてどのように魅力的ですか？
HeyGenのAIトレーニングビデオは、リアルなAIアバターとカスタマイズ可能なスクリプトを利用して、魅力的なトレーニングコンテンツを提供します。これらのプロフェッショナルなビデオガイドは、ベンダーがプロジェクト提出プロセスやベンダー管理の他の重要な側面を効果的に理解するのを助けます。
承認済みベンダーポータルのビデオガイドのブランディングをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをビデオガイドに直接組み込むことができます。これにより、承認済みベンダーポータルを含むすべてのオンライントレーニング資料が一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持します。
HeyGenはeラーニングコンテンツで効率的な調達ワークフローをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、eラーニングコンテンツの迅速な生成と更新を可能にすることで、効率的な調達ワークフローをサポートします。ボイスオーバーや字幕を備えた包括的なトレーニングビデオやビデオガイドを簡単に制作し、さまざまなプロセスを通じてチームやベンダーをサポートできます。