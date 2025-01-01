シームレスな評価のためのベンダー評価動画を作成

HeyGenのAIアバターを使用して、説得力のある動画でベンダー評価プロセスを強化し、リスク管理を向上させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーとサプライチェーンアナリストを対象にした、効率的なベンダー評価プロセスを案内する45秒の簡潔な指導動画を開発してください。この動画では、親しみやすいAIアバターが現代的で魅力的なビジュアルとオーディオスタイルで重要なステップを説明し、HeyGenのAIアバターを使用してこのようなコンテンツを簡単に作成できることを強調します。
サンプルプロンプト2
マーケティングチームと社内コミュニケーションスペシャリスト向けに、新しい評価基準やプロセスを効果的に紹介するベンダー評価動画を作成する方法を紹介する、ダイナミックな30秒のプロモーション動画を制作してください。この動画は、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートによって可能になる多様なビジュアルと背景音楽を活用し、視覚的に豊かでアップビートなものにしてください。
サンプルプロンプト3
トレーニングと開発部門およびプロジェクトマネージャー向けに、徹底したベンダー評価のための重要なステップを概説する実用的な60秒の「ハウツー」動画をデザインしてください。ビジュアルスタイルはチュートリアルのようで、落ち着いたガイド付きの声で、HeyGenの字幕/キャプションを組み込むことで、すべての視聴者に最大限の理解とアクセスを保証します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ベンダー評価動画の作成方法

HeyGenの強力なAI機能を使用して、魅力的でプロフェッショナルな動画を簡単に作成し、ベンダー評価プロセスを効率化しましょう。

1
Step 1
スクリプトとレイアウトを作成
まず、重要な評価ポイントを概説し、明確なスクリプトを書きます。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、プロフェッショナルなベンダー評価のためにコンテンツを効率的に構成します。
2
Step 2
プレゼンターを選択
プロフェッショナルな「AIアバター」を選んでスクリプトをナレーションし、ベンダー評価基準を生き生きとさせます。関連するビジュアルや背景音楽で動画をさらに強化します。
3
Step 3
ブランドの一貫性を適用
ロゴ、色、フォントを含むカスタム「ブランドコントロール」を適用して、動画が組織のアイデンティティを反映するようにします。これにより、評価における信頼とプロフェッショナリズムが強化されます。
4
Step 4
評価をエクスポートして共有
完成した動画を正確性と一貫性のためにレビューします。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたベンダー評価動画を作成し、広範なリーチと簡単な共有を確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

影響力のある評価プレゼンテーションを作成

ベンダー評価の魅力的なビデオプレゼンテーションを効率的に生成し、明確で説得力のある社内コミュニケーションを実現します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてベンダー評価動画の作成プロセスを効率化できますか？

HeyGenは、スクリプトをAIアバターとテキスト動画技術を使用してプロフェッショナルな動画に変換することで、ベンダー評価を簡素化します。これにより、ベンダー評価のための魅力的なコンテンツを迅速に作成し、全体的な評価プロセスを向上させることができます。

HeyGenのどの機能がベンダー評価とリスク管理動画の品質を向上させますか？

HeyGenは、ブランドコントロール、カスタマイズ可能なテンプレート、メディアライブラリなどの強力な機能を提供し、高品質なベンダー評価を作成します。また、字幕を追加してアクセシビリティを確保し、リスク管理動画をプロフェッショナルで明確なものにします。

なぜ組織はAIアバターを使用してベンダー評価動画を作成するべきですか？

HeyGenのAIアバターを使用してベンダー評価動画を作成することで、評価に一貫性とプロフェッショナルなプレゼンテーションを提供します。音声生成とテキスト動画機能により、すべてのベンダー評価で明確なコミュニケーションを保証します。

HeyGenは既存のスクリプトからベンダー評価動画を作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、既存のスクリプトから直接ベンダー評価動画を簡単に作成できる高度なテキスト動画機能を提供します。これにより、評価プロセス全体が簡単になり、コンテンツに集中することができます。