AIを活用したベンダー配送指示ビデオの作成

クリアなベンダー指示を提供し、コンプライアンスを確保します。私たちのAIアバターは、プロフェッショナルなトレーニングビデオを迅速かつ魅力的に、エラーなく作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいベンダーと物流担当者向けに、特定のベンダー配送手順を詳細に示す1.5分間の指導ビデオを生成してください。このビデオはステップバイステップのビジュアルスタイルを採用し、すべての指示が理解されるようにクリアな字幕を強調し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して複雑な詳細をアクセスしやすいトレーニングビデオに変換します。
サンプルプロンプト2
HR & L&Dプロフェッショナルおよびベンダーコンプライアンスチームを対象にした、重要な規制要件と標準作業手順に焦点を当てた2分間のベンダーコンプライアンス研修ビデオを構築してください。ビジュアルスタイルはブランド化され、プロフェッショナルであるべきで、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを利用してコンテンツを効果的に整理し、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連ビジュアルを補完して複雑なガイドラインを示します。
サンプルプロンプト3
eラーニングクリエイターやベンダーが注文入力指示や類似のプロセスに関する迅速な更新を必要とする場合に最適な、ダイナミックな45秒のクイックオーバービュービデオを設計してください。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して効率的なコンテンツ生成を行い、さまざまなプラットフォームでの最適な視聴を確保するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用し、無料のテキストビデオジェネレーターの使いやすさを強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ベンダー配送指示ビデオの作成方法

直感的なツールを使用して、ベンダー向けのクリアで魅力的なAIトレーニングビデオを簡単に作成し、コンプライアンスとスムーズな運用を確保します。

1
Step 1
スクリプトを作成する
HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、詳細なベンダー配送指示を簡単に洗練されたスクリプトに変換し、ビデオのコアコンテンツを形成します。
2
Step 2
AIスポークスパーソンを選ぶ
AIアバターを選択して指示を提示し、書かれたコンテンツをベンダー向けのダイナミックなメッセージに変換して、エンゲージメントを高めます。
3
Step 3
ブランド要素を適用する
HeyGenのブランディングコントロールを使用して、ロゴやブランドカラーを適用し、プロフェッショナルで一貫した外観を確保し、会社のアイデンティティを強化します。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポートする
最適なアスペクト比でベンダー配送指示ビデオを作成し、ベンダーのコンプライアンスと運用効率を向上させるために展開する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な配送指示を簡素化

複雑なベンダー配送手順をクリアで理解しやすいビデオに変換し、エラーを最小限に抑え、コンプライアンスを向上させます。

よくある質問

HeyGenのAIスポークスパーソンはどのようにしてトレーニングビデオを強化しますか？

HeyGenを使用すると、リアルなAIアバターを活用して、魅力的なAIトレーニングビデオを簡単に作成できます。テキストからビデオへの機能を使用して、スクリプトをプロフェッショナルなプレゼンテーションに変換し、ベンダーコンプライアンス研修や内部指示の学習を強化します。

HeyGenがビジネス向けの強力な無料テキストビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、スクリプトをAIボイスオーバーとキャプション付きの魅力的なビデオに変換する強力なAIツールを提供します。これにより、ベンダー配送指示ビデオから顧客返品処理ガイドまで、さまざまなコンテンツの作成が効率化されます。

HeyGenは企業向けビデオ作成のカスタムブランディングをサポートしていますか？

はい、HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ビデオテンプレートに会社のロゴや色を組み込むことができます。これにより、すべてのAIトレーニングビデオが一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持します。

HeyGenは詳細なベンダー配送指示ビデオの作成に使用できますか？

もちろんです。HeyGenのプラットフォームは、AIアバターと自動ボイスオーバー生成を使用して、クリアで簡潔なベンダー配送指示ビデオを作成するのに最適です。これにより、注文入力指示のような複雑なトピックが簡素化され、スムーズな運用とコンプライアンスが確保されます。