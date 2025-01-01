ベンダー調整ビデオを簡単かつ効率的に作成
AIアバターによって生成されたプロフェッショナル品質のビデオで、オンボーディング時間を短縮し、コンプライアンスを確保します。
すべてのベンダー業務におけるコンプライアンスを効果的に確保するために、既存のベンダーを対象とした60秒のプロフェッショナルトレーニングビデオを生成し、更新されたポリシーを詳述します。この重要なトレーニングビデオの内容は、権威あるがアクセスしやすいビジュアルスタイルを採用し、ブランド要素と明確で落ち着いたバックグラウンドミュージックトラックを組み込んでいます。HeyGenの自動字幕機能を活用して、明確さとアクセシビリティを向上させ、最大限の理解を確保します。
ベンダーの管理と調整に苦労していますか？内部調達チームを対象とした30秒のダイナミックなプロモーションビデオを制作し、当社のシステムがどのようにベンダー管理を簡素化し、ユーザーがさまざまなニーズに応じたベンダー調整ビデオを作成できるようにするかを強調します。ビジュアルとオーディオスタイルは、モダンでテンポが速く、魅力的で、アップビートな音楽とプロフェッショナルなストックビジュアルを使用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して迅速に構築されます。
すべてのベンダー向けに設計された50秒の情報ビデオで、ベンダーポータルの最新の強化機能を紹介し、新しいツールを使用してより魅力的なビデオコンテンツを提出するよう促します。ビデオは、洗練されたデモンストレーションビジュアルスタイルを採用し、明確なナレーションと画面上のテキストで新機能を強調します。詳細なスクリプトを入力し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、説得力のあるビデオに変換することで、コンテンツ作成を簡素化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてベンダーのオンボーディングを簡素化しますか？
HeyGenは、AIを活用したビデオテンプレートで魅力的なトレーニングビデオを作成することにより、ベンダーのオンボーディングを効率化します。これにより、オンボーディング時間を短縮し、ベンダーが迅速にプロセスとコンプライアンス要件を理解するのを助けます。
HeyGenでどのような種類のベンダー調整ビデオを作成できますか？
HeyGenは、AIアバターとカスタマイズ可能なスクリプトを使用して、プロフェッショナル品質のベンダー調整ビデオを作成することを可能にします。テキストからビデオへのジェネレーターが、効果的なベンダー管理のためのインパクトのあるビジュアルコミュニケーションにコンテンツを変換します。
HeyGenはどのようにしてベンダーコミュニケーションにおけるブランドの一貫性を維持し、コンプライアンスを確保しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なブランド要素とテンプレートを通じてブランドの一貫性を維持するのを助けます。自動字幕やAIアバターなどの機能を活用して、信頼性のある明確なメッセージを一貫して届けることで、コンプライアンスを確保できます。
HeyGenのAIツールを使って魅力的なベンダートレーニングコンテンツを簡単に制作できますか？
はい、HeyGenのAI駆動ツールを使用すると、魅力的なベンダートレーニングコンテンツを非常に簡単に制作できます。AIアバターや自動字幕などの機能を活用して、アクセスしやすく、記憶に残るプロフェッショナルなビデオを迅速に作成できます。