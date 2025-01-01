AIで簡単にベンダーコンプライアンスビデオを作成
AIアバターを使用して、トレーニングプロセスを効率化し、ベンダーを効果的に引き付けるコンプライアンスコンテンツを作成します。
既存のベンダー向けに、最近の規制更新や重要なリマインダーに焦点を当てた30秒のビデオを作成し、継続的なコンプライアンスを確保します。音声は権威ある明瞭なもので、インフォグラフィックのようなビジュアルスタイルで太字のテキストとシンプルなアイコンを使用して情報を迅速に伝えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、ポリシーの変更を迅速に魅力的なコンプライアンス研修ビデオに変換し、簡単に理解できるようにします。
HRチームやコンプライアンス担当者に複雑なコンプライアンスプロトコルを説明するための60秒の詳細なビデオを制作し、内部使用のための重要なトレーニングリソースを提供します。ビジュアルアプローチは説明的で、画面上の詳細なテキストと関連するストック映像を組み合わせてシナリオを説明し、音声は落ち着いて情報を提供します。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して効果的に構築し、これらの詳細なコンプライアンス研修ビデオで重要な情報がアクセス可能で理解されるようにします。
国際的なベンダーを対象にした重要な倫理行動規範を促進する50秒のダイナミックなビデオをデザインします。ビジュアルナラティブはグローバルで包括的であり、さまざまな地域を代表する多様なメディアライブラリ/ストックサポートを利用し、プロフェッショナルで明瞭な音声トーンを維持します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して制作プロセスを効率化し、グローバルな理解と遵守を促進する高品質なベンダーコンプライアンスビデオテンプレートを確保します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてベンダーコンプライアンスビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenはAIを活用したビデオテンプレートとテキスト-to-ビデオ機能を利用して、ベンダーコンプライアンスビデオの作成プロセスを大幅に効率化します。ビデオスクリプトを迅速に魅力的なコンテンツに変換し、コンプライアンス研修ビデオの制作時間と労力を削減します。
HeyGenを使用してベンダーコンプライアンスビデオを自社のブランドでカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、特定のブランド要素を使用してベンダーコンプライアンスビデオを完全にカスタマイズすることを可能にします。ロゴや色を組み込んだり、カスタムアバターを作成して、コンプライアンス研修リソース全体で一貫性を持たせ、ブランドアイデンティティを強化することができます。
HeyGenのAIアバターはどのようにしてベンダーのコンプライアンス研修のエンゲージメントを向上させますか？
HeyGenのリアルなAIアバターは、親しみやすく一貫した方法でコンプライアンス研修を提供することで、従業員のエンゲージメントを向上させます。これらのアバターは、自然なAI音声と組み合わせることで、OSHAやHIPAAのような複雑なトピックをより理解しやすく、親しみやすくし、学習の定着を改善します。
HRチームはHeyGenを使用してどのような種類のコンプライアンス研修ビデオを作成できますか？
HRチームは、HeyGenを使用して短いマイクロラーニングモジュールから包括的なコースまで、さまざまなコンプライアンス研修ビデオを作成できます。AIを活用したビデオテンプレートとシンプルなビデオスクリプトからAIビデオを生成する機能を利用することで、さまざまなコンプライアンスニーズに対応する多様なトレーニングリソースを効率的かつスケーラブルに制作できます。