より安全なドライバーを育成する車両操作ビデオを作成

ドライバートレーニングプログラムを向上させ、安全な車両操作を確保します。リアルなAIアバターを使用して魅力的なビデオを生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
初動対応者や緊急対応者を対象にした、重要な「緊急車両操作」と「緊急車両対応ガイドライン」に従った45秒のインパクトのあるビデオを制作してください。このビデオは、緊急シナリオの動的なシミュレーションビジュアルと、緊急性を伝える明確なナレーションを組み合わせ、劇的な背景音楽でトピックの深刻さを伝えます。HeyGenの字幕/キャプションを活用してアクセシビリティを確保し、メディアライブラリ/ストックサポートを使用してリアルなシナリオに必要なビジュアル要素を提供します。
サンプルプロンプト2
商業ドライバーやプロのインストラクターを対象にした包括的な60秒の「ドライバートレーニング」モジュールを開発し、「状況認識」の重要性を強調します。視覚的なプレゼンテーションはプロフェッショナルでシナリオベースであり、重要なポイントを強調するオンスクリーンテキストオーバーレイを組み込み、落ち着いた情報提供のナレーションでサポートします。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して作成プロセスを効率化し、一貫した高品質のナレーションを提供するための音声生成を利用します。
サンプルプロンプト3
物流チームや配達ドライバー向けに、一般的な「車両操作」における「バックのベストプラクティス」を説明する実用的な30秒のチュートリアルビデオを設計してください。明確なステップバイステップのデモンストレーションビジュアルと簡潔で理解しやすいナレーションを使用し、最大限の記憶保持を確保します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、AIアバターを使用してプロフェッショナルで一貫したプレゼンターを考慮します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

車両操作ビデオの作成方法

AIを活用したツールで効率的に車両操作のトレーニングビデオを制作し、一貫した指導とドライバーの準備を向上させます。

1
Step 1
スクリプトを作成しアバターを選択
車両操作ビデオのための包括的なコンテンツを作成します。その後、多様なAIアバターから選択し、プロフェッショナルに指示を伝え、スクリプトを生き生きとさせます。
2
Step 2
ビジュアルとブランディングを強化
HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するストック映像を統合するか、自分のメディアをアップロードして、車両操作を効果的に説明し、ブランドの一貫性を確保します。
3
Step 3
ナレーションとキャプションを生成
HeyGenの強力な音声生成を活用して、スクリプトから自然な音声のナレーションを自動的に作成し、すべての人に明確でアクセスしやすいドライバートレーニングを提供します。
4
Step 4
最適化して配信用にエクスポート
HeyGenのテンプレートとシーンを使用してビデオのレイアウトを調整し、洗練されたプレゼンテーションを実現します。最後に、高品質のビデオをエクスポートし、さまざまなプラットフォームでの安全な車両操作トレーニングに備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なソーシャルメディアビデオを生成

短いビデオを制作し、ソーシャルプラットフォームでの迅速な車両操作のヒントと安全意識を広めます。

よくある質問

HeyGenは効果的な車両操作ビデオの作成にどのように役立ちますか？

HeyGenはAIアバターとテキストビデオ技術を使用して、魅力的な車両操作ビデオを作成することを可能にします。これにより、ドライバートレーニングや教育目的のための魅力的なコンテンツの制作が効率化され、安全な車両操作が向上します。

HeyGenは緊急車両操作のトレーニングに使用できますか？

もちろんです。HeyGenは緊急車両操作のための正確なトレーニング資料を開発するのに最適です。AIアバターとテキストビデオ機能を活用して、緊急車両の対応ガイドラインや安全プロトコルを明確に伝えることができます。

HeyGenは包括的な安全な車両操作コンテンツを確保するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenはカスタムブランディング、字幕、豊富なメディアライブラリなどのツールを提供し、安全な車両操作コンテンツを徹底的かつプロフェッショナルにします。バックのベストプラクティスや状況認識などの重要な概念を簡単に説明し、ドライバーの安全性を向上させます。

HeyGenは包括的なドライバー安全プログラムの開発に適していますか？

はい、HeyGenは堅牢なドライバー安全プログラムの開発と展開に最適なプラットフォームです。AIアバターとテキストビデオ生成を活用して、さまざまなドライバートレーニングの側面をカバーする魅力的なコンテンツを作成し、組織全体で一貫したメッセージを確保します。